  • НБА. Первый раунд плей-офф. 34 очка и 12 подборов Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон» в 7-м матче серии и пройти дальше
НБА. Первый раунд плей-офф. 34 очка и 12 подборов Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон» в 7-м матче серии и пройти дальше

Сегодня прошел один матч первого раунда плей-офф НБА.

«Филадельфия» оказалась сильнее «Бостона» в решающем матче серии и прошла во второй раунд. На счету звезды «Сиксерс» Джоэла Эмбиида 34 очка и 12 подборов при 12 из 26 с игры, 1 из 4 трехочковых и 9 из 11 штрафных.

«Филадельфия» выиграла серию – 4-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Сегодня поломанный судьбой Джоэль Эмбид выдаст матч жизни и за всю боль (физическую и моральную) обыграет Бостон.

Бостон же в свою очередь промажет миллион трёх.
На одной ноге доигрывал матч, но доигрывал, просто пример для подражания для Соболева
Сильно
ну вот и определился самый клоунский текст сезона на спортсе
💯💯💯💯
я что то пропустил, есть ссылка?))
Премию "Черданцев года" получает Алексей (Вы)Серяков за статью "«Филадельфия» не просто мучительно гибнет в плей-офф – она помогает «Бостону» стать сильнее" ))))
Ну так, что нас не убивает, делает нас сильнее
Бостон вернется в следующем году и всем еще покажет
(Что можно слить и с 3-0)
Марти Харт: «Давно по щам не получал, налоговый инспектор?»
Филадельфия последний раз побеждала в 7 игре серии плей-офф НБА в 2001 году.
Тогда им удалось две подряд серии закрыть 4-3, сперва с Торонто, потом Милуоки.

Тот сезон стал лучшим в 21 веке для Филадельфии, дошли до финала, но уступили 1-4 Лейкерс.
В составе той команды были Аллен Айверсон, Тайрон Хилл, Аарон Макки, Дикембе Мутомбо, Эрик Сноу
В той команде были Аллен Айверсон, картонка с фотографией Мутомбо и бомжи из соседней подворотни, которые играли за пиво, бургер и 2 тако....
Айверсон - МВП 2001
Мутомбо ДПОЙ-2001. 1ая сборная защиты-2001, 2ая олл-нба 2001 + лидер сезона по подборам.
Аарон Макки - лучший 6ой 2001.
Ну откровенную хрень писать зачем??
Для зуммеров, это когда у тебя в составе Карри, Грин и условный Эрик Гордон, образца 2017 года.
При всем уважении к фанатам Бостона хочется чтобы многострадальная Филадельфия и ее преданные болельщики наконец получили свою заслуженную порцию счастья
Жаль здесь Гомельского нету, он бы про Филу много чего расписал
А тут была статья о том, как Филадельфия подчёркивает сильные стороны Бостона, когда счёт был 3:1 в пользу последних. Но потом что-то пошло не так...
Случилось чудо чудесное, вот что. Я тоже читал ее и честно каюсь, в победу уже не верил.
ФУХ… Гештальт закрыт! Радость переполняет! Теперь я видел, в своей сознательной жизни, как Филадельфия проходит Бостон в плей-офф!

С 1-3 отыгрались! Эксперты, что с вашими рожами! И это впервые в истории франчайза!

Тайриз Макси! Быстрый, резкий, реактивный! Убийца Бостона! Второй Эндрю Тони! Игрок года в составе Филы! Закрыл этот Бостон в концовке!

Можете говорить что угодно, а Лучший новичок этого сезона багамская жемчужина Ви Джей Эджкомб!

Джейлен Браун – флоппер года. Домашнее судейство имело место быть. Тем ценнее эта победа!

Крайне непростой баскетбольный матч, в котором весы качались туда-сюда. 7-я игра одним словом. И он конечно войдет в историю.

Хорошая новость для Мори и Нерса – их не уволят.
С победой!
И вас, аналогично!
Эмбиид молодец, сражался до последнего, после такого должен снять с себя часть хейта который на него лился последние годы
Но только лишь часть... Ему бы Никс пройти, вот тут некоторые особо едкие эксперты закусят уже языки.
То, что делал Бостон в последние 5 минут - это же просто тупость, у Филы полторы калеки под кольцом да еще и на фолах, вы бросаете трехочковые едва ли не с закрытыми глазами. Вопрос на*рена, а главное зачем?
Тактика Бостона фундаментально заточена на трехочковые броски , они так играют очень давно . Не полетело в этот раз 🤷🏻‍♂️
Рад за Филу , но боюсь они слишком много отдали за эту победу
Руинами трешкобола удовлетворена
