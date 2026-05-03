НБА. Первый раунд плей-офф. 34 очка и 12 подборов Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон» в 7-м матче серии и пройти дальше
Сегодня прошел один матч первого раунда плей-офф НБА.
«Филадельфия» оказалась сильнее «Бостона» в решающем матче серии и прошла во второй раунд. На счету звезды «Сиксерс» Джоэла Эмбиида 34 очка и 12 подборов при 12 из 26 с игры, 1 из 4 трехочковых и 9 из 11 штрафных.
Первый раунд
«Филадельфия» выиграла серию – 4-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
352 комментария
Бостон же в свою очередь промажет миллион трёх.
Бостон вернется в следующем году и всем еще покажет
(Что можно слить и с 3-0)
Тогда им удалось две подряд серии закрыть 4-3, сперва с Торонто, потом Милуоки.
Тот сезон стал лучшим в 21 веке для Филадельфии, дошли до финала, но уступили 1-4 Лейкерс.
В составе той команды были Аллен Айверсон, Тайрон Хилл, Аарон Макки, Дикембе Мутомбо, Эрик Сноу
Мутомбо ДПОЙ-2001. 1ая сборная защиты-2001, 2ая олл-нба 2001 + лидер сезона по подборам.
Аарон Макки - лучший 6ой 2001.
Ну откровенную хрень писать зачем??
Для зуммеров, это когда у тебя в составе Карри, Грин и условный Эрик Гордон, образца 2017 года.
С 1-3 отыгрались! Эксперты, что с вашими рожами! И это впервые в истории франчайза!
Тайриз Макси! Быстрый, резкий, реактивный! Убийца Бостона! Второй Эндрю Тони! Игрок года в составе Филы! Закрыл этот Бостон в концовке!
Можете говорить что угодно, а Лучший новичок этого сезона багамская жемчужина Ви Джей Эджкомб!
Джейлен Браун – флоппер года. Домашнее судейство имело место быть. Тем ценнее эта победа!
Крайне непростой баскетбольный матч, в котором весы качались туда-сюда. 7-я игра одним словом. И он конечно войдет в историю.
Хорошая новость для Мори и Нерса – их не уволят.
Рад за Филу , но боюсь они слишком много отдали за эту победу