Джоэл Эмбиид должен принять участие в 7-м матче с «Бостоном»
Джоэл Эмбиид готовится сыграть против «Селтикс».
Встреча «Бостона» с «Филадельфией» должна пройти в полных составах. В отчете по травмам отмечены только два игрока.
У разыгрывающего «Сиксерс» Тайриза Макси небольшая травма пальца.
Центровой Джоэл Эмбиид «вероятно» выйдет на площадку. У него не появилось новых проблем, кроме восстановления после операции по удалению аппендикса. Эмбиид заявил, что чувствует себя великолепно после 6-го матча.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
Джоэлу и Джорджу должно повести, иначе они так и останутся элитными неудачниками.