Джоэл Эмбиид должен принять участие в 7-м матче с «Бостоном»

Джоэл Эмбиид готовится сыграть против «Селтикс».

Встреча «Бостона» с «Филадельфией» должна пройти в полных составах. В отчете по травмам отмечены только два игрока.

У разыгрывающего «Сиксерс» Тайриза Макси небольшая травма пальца.

Центровой Джоэл Эмбиид «вероятно» выйдет на площадку. У него не появилось новых проблем, кроме восстановления после операции по удалению аппендикса. Эмбиид заявил, что чувствует себя великолепно после 6-го матча.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
Для Джоэла это может стать лучшей историей в его карьере. Выбить возродившийся Бостон, с 3-1 в серии. Это будет более эпично чем MVP, это будет в истории Филадельфии и во всех исторических подборках плей-офф на многие годы.
Джоэлу и Джорджу должно повести, иначе они так и останутся элитными неудачниками.
Вперед, Сиксерс! 😤
Чет хочется, чтобы Эмбиид вышел и забрал матч.
