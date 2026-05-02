Джоэл Эмбиид должен принять участие в 7-м матче с «Бостоном»

Джоэл Эмбиид готовится сыграть против «Селтикс».

Встреча «Бостона » с «Филадельфией» должна пройти в полных составах. В отчете по травмам отмечены только два игрока.

У разыгрывающего «Сиксерс» Тайриза Макси небольшая травма пальца.

Центровой Джоэл Эмбиид «вероятно» выйдет на площадку. У него не появилось новых проблем, кроме восстановления после операции по удалению аппендикса. Эмбиид заявил, что чувствует себя великолепно после 6-го матча.