Остин Ривз о реабилитации: «Уходил из дома в 7:30 и возвращался поздно вечером, делал все, что мог»

Остин Ривз смог вернуться после травмы мышц живота с опережением графика.

Остин Ривз пропустил начало серии с «Хьюстоном », но смог вернуться на последние два матча. В финальной победной встрече он набрал 15 очков при 7 точных из 14 попыток с игры.

«Куча процедур. Не полетел с Лукой в Европу.

Было бы проще, если бы удалось отыграть пару серьезных матчей до травмы. Но в такой ситуации остается принять факты. Мы сделали все, что могли, чтобы получить возможность вернуться.

Иногда уходил из дома в 7:30 и возвращался поздно ночью, делал все возможное. Работали всем коллективом. Решали эту задачу каждый день», – заключил защитник «Лейкерс ».