8

Остин Ривз о реабилитации: «Уходил из дома в 7:30 и возвращался поздно вечером, делал все, что мог»

Остин Ривз смог вернуться после травмы мышц живота с опережением графика.

Остин Ривз пропустил начало серии с «Хьюстоном», но смог вернуться на последние два матча. В финальной победной встрече он набрал 15 очков при 7 точных из 14 попыток с игры.

«Куча процедур. Не полетел с Лукой в Европу.

Было бы проще, если бы удалось отыграть пару серьезных матчей до травмы. Но в такой ситуации остается принять факты. Мы сделали все, что могли, чтобы получить возможность вернуться.

Иногда уходил из дома в 7:30 и возвращался поздно ночью, делал все возможное. Работали всем коллективом. Решали эту задачу каждый день», – заключил защитник «Лейкерс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
logoХьюстон
logoЛейкерс
logoНБА
logoНБА плей-офф
logoОстин Ривз
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
молодец, парень. старается
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алперен Шенгюн: «Мне нужно стать лучше в плане тела и ментальности. Буду работать все лето»
2 мая, 14:51
Остин Ривз – Леброну Джеймсу: «Ты нереален. То, что ты вытворяешь, – это… ненормально»
2 мая, 11:54
Джабари Смит: «Респект Джей Джей Редику. «Лейкерс» вышли очень собранными с четким планом на игру, который создал проблемы нашему нападению»
2 мая, 10:27
Рекомендуем
Главные новости
Трэйси Макгрэйди: «Я на стороне Брауна в вопросе судейства – к нему относятся предвзято»
сегодня, 21:16
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» примет «Лейкерс», «Детройт» сыграет против «Кливленда»
сегодня, 21:10
Кендрик Перкинс: «Хардена пригласили в «Кливленд» не как вторую опцию – это роль Мобли»
сегодня, 20:30
Евролига. Плей-офф. «Хапоэль Тель-Авив» взял верх над «Реалом», «Олимпиакос» разгромил «Монако» и вышел в «Финал четырех»
сегодня, 19:37
Брайан Уиндхорст: «Миннесота» не остановилась после 12 блок-шотов Вембаньямы. Великолепное выступление»
сегодня, 18:41
Актер Тимоти Шаламе предпочел матч «Нью-Йорка» модному мероприятию Met Gala с Кайли Дженнер
сегодня, 18:24Кино
Том Тибодо рассматривает возможность возвращения в «Чикаго»
сегодня, 17:30
Джо Маззулла останется главным тренером «Бостона», несмотря на ранний вылет из плей-офф (The Boston Globe)
сегодня, 17:14
Леброн Джеймс: «У меня есть ответственность показать Бронни, что значит быть профессионалом»
сегодня, 16:58
Тэйлор Дженкинс будет получать в «Милуоки» зарплату значительно выше 10 млн долларов в год
сегодня, 16:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Олимпиакос» вышел в «Финал четырех» Евролиги пятый год подряд, третий показатель в современной истории
52 минуты назад
Чемпионат Франции. «Виллербан» справился с «Бурком»
сегодня, 20:28
Адриатическая лига. 1/4 финала. «Будучность» победила «Клуж» в первой игре серии
сегодня, 20:19
Яннис Сферопулос может возглавить «Анадолу Эфес» в следующем сезоне
сегодня, 19:49
«Дубай» сделал предложение Вассилису Спанулису, при этом конкуренцию составляет «Анадолу Эфес»
сегодня, 19:23
Призовой фонд «Финал четырех» Лиги чемпионов составит около 1,3 миллионов евро
сегодня, 18:20
Михаэль Ружич: «Джабари Паркер – самый большой талант, с которым я сталкивался. Против него очень тяжело защищаться»
сегодня, 17:45
Чемпионат Турции. «Бешикташ» выиграл у «Петким Спора»
сегодня, 17:01
«Торонто» может обменять Грэйди Дика этим летом
сегодня, 16:15
Кевин Пантер: «Я определяю уважение по тому, как против меня защищаются и кто именно меня опекает»
сегодня, 13:58
Рекомендуем