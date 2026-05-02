Остин Ривз о реабилитации: «Уходил из дома в 7:30 и возвращался поздно вечером, делал все, что мог»
Остин Ривз смог вернуться после травмы мышц живота с опережением графика.
Остин Ривз пропустил начало серии с «Хьюстоном», но смог вернуться на последние два матча. В финальной победной встрече он набрал 15 очков при 7 точных из 14 попыток с игры.
«Куча процедур. Не полетел с Лукой в Европу.
Было бы проще, если бы удалось отыграть пару серьезных матчей до травмы. Но в такой ситуации остается принять факты. Мы сделали все, что могли, чтобы получить возможность вернуться.
Иногда уходил из дома в 7:30 и возвращался поздно ночью, делал все возможное. Работали всем коллективом. Решали эту задачу каждый день», – заключил защитник «Лейкерс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
молодец, парень. старается
