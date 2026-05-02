«Жальгирис» предложил Йонасу Валанчюнасу двухлетний контракт с зарплатой в 2 миллиона евро

«Жальгирис» всерьез нацелился на Йонаса Валанчюнаса.

Йонас Валанчюнас может выйти на рынок свободных агентов этим летом, если «Денвер » не воспользуется опцией на следующий сезон в его контракте и не обменяет его в другой клуб.

«Жальгирис » сделал центровому оффер на 2 гарантированных года с зарплатой минимум в 2 миллиона евро в первый сезон и возможностью продления.

Валанчюнас набирал 8,7 очка, 5,1 подбора и 1,2 передачи за 13,4 минуты в среднем в прошедшем сезоне НБА .