«Жальгирис» предложил Йонасу Валанчюнасу двухлетний контракт с зарплатой в 2 миллиона евро

«Жальгирис» всерьез нацелился на Йонаса Валанчюнаса.

Йонас Валанчюнас может выйти на рынок свободных агентов этим летом, если «Денвер» не воспользуется опцией на следующий сезон в его контракте и не обменяет его в другой клуб.

«Жальгирис» сделал центровому оффер на 2 гарантированных года с зарплатой минимум в 2 миллиона евро в первый сезон и возможностью продления.

Валанчюнас набирал 8,7 очка, 5,1 подбора и 1,2 передачи за 13,4 минуты в среднем в прошедшем сезоне НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Йокич его в блуд ввел. Он уже хотел уехать в Европу, а тут Джокер, моле,всё будет, парад, кубок...
А какая з/п была в Денвере ?
Ответ RayRay
10 лямов минус налог . Хотя Панатинаикос в том году ему больше 5 лямов чистыми давал)
