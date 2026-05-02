«Жальгирис» предложил Йонасу Валанчюнасу двухлетний контракт с зарплатой в 2 миллиона евро
«Жальгирис» всерьез нацелился на Йонаса Валанчюнаса.
Йонас Валанчюнас может выйти на рынок свободных агентов этим летом, если «Денвер» не воспользуется опцией на следующий сезон в его контракте и не обменяет его в другой клуб.
«Жальгирис» сделал центровому оффер на 2 гарантированных года с зарплатой минимум в 2 миллиона евро в первый сезон и возможностью продления.
Валанчюнас набирал 8,7 очка, 5,1 подбора и 1,2 передачи за 13,4 минуты в среднем в прошедшем сезоне НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Надо отпускать
Йокич его в блуд ввел. Он уже хотел уехать в Европу, а тут Джокер, моле,всё будет, парад, кубок...
Бред
А какая з/п была в Денвере ?
10 лямов минус налог . Хотя Панатинаикос в том году ему больше 5 лямов чистыми давал)
