«Не надо смен, я держу Макколлума». Джош Харт настоял на роли в защите после двух проигрышей «Никс»

Джош Харт взял на себя ключевую задачу в серии с «Хоукс».

«Никс» уступали 1-2 в серии с «Атлантой» после трех матчей, ветеран Си Джей Макколлум был основным источником проблем команды. Репортер Стефан Бонди рассказал о вмешательстве защитника Джоша Харта в ход серии.

Харт заявил, что возьмет Макколлума на себя в третьем матче, и накричал на ассистентов, которые сняли его с этой роли ближе к концу встречи. Во время 4-й игры он подошел к тренерам в перерыве и повторил: «Не надо смен. Я его держу».

Макколлум набрал 17, 6 и 11 очков в последних встречах. Серия завершилась разгромом «Хоукс» с общей разницей в 105 очков.