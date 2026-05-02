Василий Карасев: «Попадание в плей-офф и победа в Кубке России – в этом большая заслуга наших болельщиков»

Василий Карасев подвел итоги сезона-2025/26 для МБА-МАИ.

МБА-МАИ завершила выступление в сезоне-2025/26, уступив УНИКСу в первом раунде (63:74, 0-3).

«Я благодарен парням за ту борьбу, которую они сегодня навязали. Ситуация оказалась непростая, мы потеряли почти всю переднюю линию – не было Зубкова , не было Гудумака , не было Исмаилова , который где-то мог закрыть позицию. Спасибо Балашову за самоотверженность, он последние 4-5 матчей провел на уколах, с больной спиной. В этой ротации в концовках нам немного не хватало.

Огромное спасибо болельщикам – сегодня на трибунах было очень много зрителей, которые переживали за нас, и они делали это весь сезон. Тот результат, которого мы достигли – попадание в плей-офф и победа в Кубке России – в этом большая заслуга наших болельщиков. Сегодня мы не имели права перед ними бросить играть и действовали буквально на зубах», – заключил главный тренер Василий Карасев.