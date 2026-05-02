Велимир Перасович: «Во многих моментах МБА-МАИ играла лучше нас»

Велимир Перасович прокомментировал победу в серии с МБА-МАИ.

УНИКС прошел в 1/2 финала Лиги ВТБ, обыграв МБА-МАИ (74:63) в 3-м матче серии.

«Я могу сказать, что сегодня во многих моментах МБА-МАИ играла лучше нас. Мы допустили очень много невынужденных ошибок, 19 потерь – очень много, когда ты хочешь выигрывать. К счастью, в концовке стали увереннее играть в защите, нашли ребят, которые смогли забить свои броски, что и принесло победу.

Мы сделали то, что должны были, выход в полуфинал – обязанность УНИКСа . Это минимум, теперь будем ждать соперника по серии, у нас преимущество своего паркета, но если мы будем играть так, как сегодня, этого не хватит для победы в полуфинале. Хорошо ли, что у нас будет отдыха больше, чем у нашего соперника, который проведет как минимум 4 матча? Для всех по-разному. Кто-то считает, что лучше больше отдохнуть, кто-то, что лучше оставаться в игровом тонусе. Я склоняюсь к тому, что лучше завершить серию со счетом 3-0», – рассудил главный тренер Велимир Перасович .