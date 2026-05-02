Алперен Шенгюн: «Мне нужно стать лучше в плане тела и ментальности. Буду работать все лето»

Алперен Шенгюн прокомментировал завершение сезона.

Центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн выбыл из плей-офф в первом раунде после поражения от «Лейкерс».

«Никто не был готов к такому завершению. Нам больно, но мы гордимся, что сражались до конца. На нас махнули рукой, но мы не сдались.

Очень больно ехать домой в мае. Цель была совсем другой в начале. Но так все сложилось.

Мне нужно стать лучше в плане тела и ментальности. Сезон был полон взлетов и падений. Но я продолжал работать и верить в себя. Я боец. Броски, все остальное – буду работать все лето. Надеюсь показать результаты этого на площадке», – заключил Шенгюн.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
Теперь в каждое межсезонье помимо худеющего зайона будем смотреть на твердеющего шенгюна. Уже вижу эти видосы, как он тягает железо и херачит грушу ну или че они там еще придумают. На смену межсезонному снайперу бене симмонсу так сказать
Ответ Marry Haguire
Какие же здесь все хейтеры ))
как мне нравится этот модный пафос проигравших - Нам больно, но мы гордимся) многие так теперь гордятся, это, примерно, как - Мы обосрались, но мы этим гордимся
Ответ Винни-Грет
Ну Пол Пирс очень гордится этим и по сей день
Ответ michaeli
И есть чем. Это единственный игрок в истории, который обосрался, но стал чемпионом.
А кто рукой махал ? Первые три игры Хьюстон были фаворитами у буков. Дальше уже не следил за котировками
Да вас до начала серии абсолютно все считали лидерами
Леброн план мероприятий дал Пахлаве)
ну, если это реально его мотивирует стать лучше, хорошо же
