Алперен Шенгюн: «Мне нужно стать лучше в плане тела и ментальности. Буду работать все лето»

Алперен Шенгюн прокомментировал завершение сезона.

Центровой «Хьюстона » Алперен Шенгюн выбыл из плей-офф в первом раунде после поражения от «Лейкерс ».

«Никто не был готов к такому завершению. Нам больно, но мы гордимся, что сражались до конца. На нас махнули рукой, но мы не сдались.

Очень больно ехать домой в мае. Цель была совсем другой в начале. Но так все сложилось.

Мне нужно стать лучше в плане тела и ментальности. Сезон был полон взлетов и падений. Но я продолжал работать и верить в себя. Я боец. Броски, все остальное – буду работать все лето. Надеюсь показать результаты этого на площадке», – заключил Шенгюн.