Алперен Шенгюн: «Мне нужно стать лучше в плане тела и ментальности. Буду работать все лето»
Алперен Шенгюн прокомментировал завершение сезона.
Центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн выбыл из плей-офф в первом раунде после поражения от «Лейкерс».
«Никто не был готов к такому завершению. Нам больно, но мы гордимся, что сражались до конца. На нас махнули рукой, но мы не сдались.
Очень больно ехать домой в мае. Цель была совсем другой в начале. Но так все сложилось.
Мне нужно стать лучше в плане тела и ментальности. Сезон был полон взлетов и падений. Но я продолжал работать и верить в себя. Я боец. Броски, все остальное – буду работать все лето. Надеюсь показать результаты этого на площадке», – заключил Шенгюн.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
12 комментариев
Теперь в каждое межсезонье помимо худеющего зайона будем смотреть на твердеющего шенгюна. Уже вижу эти видосы, как он тягает железо и херачит грушу ну или че они там еще придумают. На смену межсезонному снайперу бене симмонсу так сказать
Какие же здесь все хейтеры ))
как мне нравится этот модный пафос проигравших - Нам больно, но мы гордимся) многие так теперь гордятся, это, примерно, как - Мы обосрались, но мы этим гордимся
Ну Пол Пирс очень гордится этим и по сей день
И есть чем. Это единственный игрок в истории, который обосрался, но стал чемпионом.
А кто рукой махал ? Первые три игры Хьюстон были фаворитами у буков. Дальше уже не следил за котировками
Да вас до начала серии абсолютно все считали лидерами
Леброн план мероприятий дал Пахлаве)
ну, если это реально его мотивирует стать лучше, хорошо же
