  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Рэджон Рондо и Стив Хетцель («Нетс») – основные претенденты на должность главного тренера в «Новом Орлеане»
1

Рэджон Рондо и Стив Хетцель («Нетс») – основные претенденты на должность главного тренера в «Новом Орлеане»

«Пеликанс» продолжают поиск нового главного тренера.

По сообщению репортера Рода Уокера из Нового Орлеана, «Пеликанс» определили четырех основных кандидатов на пост главного тренера. Два из них идут чуть впереди.

Джеймс Боррего, который провел большую часть чемпионата на позиции исполняющего обязанности главного тренера команды, и Дарвин Хэм из тренерского штаба «Бакс» остаются в числе знаковых претендентов. Однако фаворитами являются двукратный чемпион НБА в качестве игрока Рэджон Рондо и ассистент Жорди Фернандеса в «Бруклине» Стив Хетцель.

Хетцель занимает должность ассистента с 2014 года, поработав в «Шарлотт», «Орландо» и «Портленде». Его карьеру сравнивают с Джорданом Оттом, который успешно дебютировал в «Финиксе» в прошедшем для клуба сезоне.

В качестве тренера по развитию игроков Хетцель успел поработать под руководством нынешнего главы фронт-офиса «Пеликанс» Джо Дюмарса в «Детройте».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NOLA.com
logoДарвин Хэм
logoРэджон Рондо
возможные переходы
logoНовый Орлеан
Джо Дюмарс
Джеймс Боррего
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ничего хорошего Орлеан значит лет 5 не ждёт. Херба, Зайона и Мерфи надо отпустить)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рэджон Рондо входит в число кандидатов на пост главного тренера «Нового Орлеана»
27 апреля, 09:53
Владелец «Пеликанс» Гэйл Бенсон: «Полностью поддерживаю Джо Дюмарса. Никаких финансовых препятствий к построению победной команды»
25 апреля, 15:22
Майка Нори из «Миннесоты» присоединился к списку кандидатов на пост главного тренера «Пеликанс»
25 апреля, 14:30
Рекомендуем
Главные новости
Трэйси Макгрэйди: «Я на стороне Брауна в вопросе судейства – к нему относятся предвзято»
сегодня, 21:16
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» примет «Лейкерс», «Детройт» сыграет против «Кливленда»
сегодня, 21:10
Кендрик Перкинс: «Хардена пригласили в «Кливленд» не как вторую опцию – это роль Мобли»
сегодня, 20:30
Евролига. Плей-офф. «Хапоэль Тель-Авив» взял верх над «Реалом», «Олимпиакос» разгромил «Монако» и вышел в «Финал четырех»
сегодня, 19:37
Брайан Уиндхорст: «Миннесота» не остановилась после 12 блок-шотов Вембаньямы. Великолепное выступление»
сегодня, 18:41
Актер Тимоти Шаламе предпочел матч «Нью-Йорка» модному мероприятию Met Gala с Кайли Дженнер
сегодня, 18:24Кино
Том Тибодо рассматривает возможность возвращения в «Чикаго»
сегодня, 17:30
Джо Маззулла останется главным тренером «Бостона», несмотря на ранний вылет из плей-офф (The Boston Globe)
сегодня, 17:14
Леброн Джеймс: «У меня есть ответственность показать Бронни, что значит быть профессионалом»
сегодня, 16:58
Тэйлор Дженкинс будет получать в «Милуоки» зарплату значительно выше 10 млн долларов в год
сегодня, 16:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Олимпиакос» вышел в «Финал четырех» Евролиги пятый год подряд, третий показатель в современной истории
51 минуту назад
Чемпионат Франции. «Виллербан» справился с «Бурком»
сегодня, 20:28
Адриатическая лига. 1/4 финала. «Будучность» победила «Клуж» в первой игре серии
сегодня, 20:19
Яннис Сферопулос может возглавить «Анадолу Эфес» в следующем сезоне
сегодня, 19:49
«Дубай» сделал предложение Вассилису Спанулису, при этом конкуренцию составляет «Анадолу Эфес»
сегодня, 19:23
Призовой фонд «Финал четырех» Лиги чемпионов составит около 1,3 миллионов евро
сегодня, 18:20
Михаэль Ружич: «Джабари Паркер – самый большой талант, с которым я сталкивался. Против него очень тяжело защищаться»
сегодня, 17:45
Чемпионат Турции. «Бешикташ» выиграл у «Петким Спора»
сегодня, 17:01
«Торонто» может обменять Грэйди Дика этим летом
сегодня, 16:15
Кевин Пантер: «Я определяю уважение по тому, как против меня защищаются и кто именно меня опекает»
сегодня, 13:58
Рекомендуем