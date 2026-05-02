Рэджон Рондо и Стив Хетцель («Нетс») – основные претенденты на должность главного тренера в «Новом Орлеане»
По сообщению репортера Рода Уокера из Нового Орлеана, «Пеликанс» определили четырех основных кандидатов на пост главного тренера. Два из них идут чуть впереди.
Джеймс Боррего, который провел большую часть чемпионата на позиции исполняющего обязанности главного тренера команды, и Дарвин Хэм из тренерского штаба «Бакс» остаются в числе знаковых претендентов. Однако фаворитами являются двукратный чемпион НБА в качестве игрока Рэджон Рондо и ассистент Жорди Фернандеса в «Бруклине» Стив Хетцель.
Хетцель занимает должность ассистента с 2014 года, поработав в «Шарлотт», «Орландо» и «Портленде». Его карьеру сравнивают с Джорданом Оттом, который успешно дебютировал в «Финиксе» в прошедшем для клуба сезоне.
В качестве тренера по развитию игроков Хетцель успел поработать под руководством нынешнего главы фронт-офиса «Пеликанс» Джо Дюмарса в «Детройте».