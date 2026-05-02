Онси Салех: «Один игрок не выведет «Хоукс» на нужный уровень. Лучшая версия этой команды придет через развитие»

«Хоукс» делают ставку на естественный прогресс команды.

«Атланта » провела успешную вторую половину сезона после обмена Трэя Янга и прихода Си Джей Макколлума. Однако плей-офф закончился в первом раунде после тяжелых поражений от «Никс» (2-4). Макколлум завершил выступление за клуб. У «Хоукс» будут 2 выбора в первом раунде драфта, включая лотерейный.

«Лучшая версия этой команды еще впереди. Сейчас все в бешенстве, раздражены последним матчем, это хорошо. Надо принять это, осознать, понять, что нужно делать летом.

Во встрече с этими парнями чувствовался их опыт. Именно так выглядит плей-офф, у многих наших ребят это первый раз, особенно в их нынешних ролях. Всех это настроило на нужный лад. Мы уже сконцентрированы на следующем сезоне, будет очень весело.

Один игрок не выведет «Хоукс» на нужный уровень. Лучшая версия придет через развитие, рост нынешних баскетболистов. Мы с большим воодушевлением смотрим в будущее. Драфт, финансовая гибкость. У нас хорошие позиции, мы готовы идти вперед», – заключил генменеджер Онси Салех.