  • Онси Салех: «Один игрок не выведет «Хоукс» на нужный уровень. Лучшая версия этой команды придет через развитие»
«Хоукс» делают ставку на естественный прогресс команды.

«Атланта» провела успешную вторую половину сезона после обмена Трэя Янга и прихода Си Джей Макколлума. Однако плей-офф закончился в первом раунде после тяжелых поражений от «Никс» (2-4). Макколлум завершил выступление за клуб. У «Хоукс» будут 2 выбора в первом раунде драфта, включая лотерейный. 

«Лучшая версия этой команды еще впереди. Сейчас все в бешенстве, раздражены последним матчем, это хорошо. Надо принять это, осознать, понять, что нужно делать летом.

Во встрече с этими парнями чувствовался их опыт. Именно так выглядит плей-офф, у многих наших ребят это первый раз, особенно в их нынешних ролях. Всех это настроило на нужный лад. Мы уже сконцентрированы на следующем сезоне, будет очень весело.

Один игрок не выведет «Хоукс» на нужный уровень. Лучшая версия придет через развитие, рост нынешних баскетболистов. Мы с большим воодушевлением смотрим в будущее. Драфт, финансовая гибкость. У нас хорошие позиции, мы готовы идти вперед», – заключил генменеджер Онси Салех.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: AJC
Последняя игра смазала впечатления о сезоне, но в целом фундамент заложен хороший и есть доп. приятные моменты в виде высокого пика на этом драфте и возможности неплохих, и точечных подписаний в межсезонье.
Адекватные люди в Атланте в отличие от некоторых
Адекватные люди дома не летят по 50 очков в самом важном матче года. Заезжают в тупик в Атланте на высочайшей скорости. Сейчас продлят только главного)
Как будто все команды в лиге обязаны сливать?
Атланта нашла вокруг кого строиться и ищет варианты
Янг мешает говорили они.
