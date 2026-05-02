Владелец «Портленда» и «Каролины» Том Дандон поучаствовал в крупном раунде инвестиций на 225 миллионов в лигу по пиклболу

Том Дандон продолжает расширять список своих активов.

Первые месяцы нового владельца «Блэйзерс» Тома Дандона в НБА прошли под знаком скандальной экономии на персонале и медиа-активах клуба, а также к нарочито экономному подходу к найму нового главного тренера.

Параллельно Дандон крупно вложился в Pickleball Inc., владеющую Major League Pickleball и PPA Tour. Раунд инвестиций на 225 миллионов прошел с участием Apollo Sports Capital и компании Дандона  Dundon Capital Partners.

Общая оценочная стоимость проекта выросла до 750 миллионов. Дандон получил статус одного из основных владельцев.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: CNBC
logoКаролина
logoПортленд
logoТом Дандон
пиклбол
logoНБА
Теперь все стало понятно
потратился почти на четверть млн. значит сотрудникам и игрокам Портленда надо приготовиться к еще более жесткой экономии на всем
Понятно на что экономил
Акула! Всего-навсего сэкономил на гостинице для игроков на двухсторонних контрактах. И вот уже какой результат - 225 млн! Сейчас еще на главном тренере сэкономит, вообще ужас что будет.
