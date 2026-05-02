Матисс Тайбулл о Тьяго Сплиттере: «Даже когда ты превосходишь все ожидания, кому-то этого мало»

Матисс Тайбулл высоко оценил работу Тьяго Сплиттера.

Тьяго Сплиттер приехал в НБА после успешного старта тренерской карьеры в Европе и временно возглавил «Портленд» из-за отстранения Чонси Биллапса.

Сплиттер вывел свой коллектив в плей-офф и поспособствовал прогрессу молодых игроков. Новый владелец Том Дандон, однако, так и не сделал бразильцу оффер и готов к широкому поиску следующего главного тренера.

«Когда под конец владения кто-то швыряет тебе мяч, потому что у него нет броска, и тебе приходится совершать попытку на последних секундах, это называют «гранатой». В каком-то смысле именно ее получил Тьяго.

Его достижения отчасти напоминают чудо, но в нашем мире, даже когда ты превысил все ожидания, кому-то этого может быть мало.

На мой взгляд, Тьяго проделал невероятную работу», – заявил ветеран команды защитник Матисс Тайбулл.

Тайбулл провел 4-й год с командой и впервые попал с ней в плей-офф.