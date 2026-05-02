Тумани Камара: «Первые два года пытался понять, чего «Портленд» хочет добиться. Теперь у нас есть более четкое представление»

Тумани Камара прокомментировал итоги сезона «Блэйзерс».

«Портленд » сумел пробиться в плей-офф, но уступил «Сперс» в первом раунде – 1-4.

25-летний форвард Тумани Камара продолжил постепенно прогрессировать в нынешнем чемпионате. На его счету 13,3 очка, 5,1 подбора, 2,4 передачи и 1,2 перехвата при 57,4% точности двухочковых и 37% трехочковых бросков.

«Первые два года пытался понять, чего «Портленд» хочет добиться, какая у нас главная задача, какие ресурсы у нас есть. Теперь появилось более четкое представление того, что нам уже доступно и чего мы можем достичь. Очень многообещающе. Много таланта. Игроков с характером. Воодушевлен нашим будущим.

Сезон был сумасшедшим. Сражались весь год. В лиге тяжело. Трудно побеждать. Но мы держались вместе, верили друг в друга. Все завершилось позитивно.

Результаты в плей-офф нас не удовлетворили, но это был первый раз, мы все еще учимся, настраиваем взаимодействие. Впереди только рост», – заключил Камара.