  • Лука Банки: «Контракты в NCAA полностью расходятся с рыночной стоимостью игроков. Европейцы будут возвращаться миллионерами без мотивации»
Лука Банки описал изменение структуры европейского баскетбола.

Расширение программы рекламных контрактов NIL в NCAA ведет к массовому уходу европейской молодежи на студенческий уровень в США, даже из профессиональных клубов на высочайшем уровне.

Тренер итальянской сборной Лука Банки, не так давно завершивший работу с «Анадолу Эфесом», прокомментировал изменения, которые грядут в европейском баскетболе на фоне этого процесса.

«Давайте подумаем об игроках, которые вернутся в Европейский баскетбол после 4-5 лет карьеры в американских университетах с такими контрактами. Цифры, о которых мы слышим, полностью расходятся с рыночной стоимостью игроков. Они вернутся в обстановку, которая куда точнее оценивает технический и финансовый уровень их квалификации.

Одним из основных факторов приглашения таких игроков раньше были их амбиции, стремление к успеху, воля. Теперь эти ребята из студентов вернутся в Европу с миллионными счетами. Не будет никакой возможности использовать успех для мотивации, у них не будет ощущения необходимости, уходящего времени. К ним уже относились как к звездам», – рассудил Банки.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Backdoor Podcast
