Факундо Кампаццо («Реал») стал MVP вторых матчей плей-офф Евролиги
Евролига назвала MVP вторых матчей 1/4 финала.
Самым ценным игроком вторых матчей первого раунда плей-офф Евролиги стал защитник «Реала» Факундо Кампаццо. Он помог своей команде упрочить лидерство (2-0) в серии с «Хапоэелем Тель-Авив» (102:75).
Кампаццо набрал 23 очка, реализовав 5 из 5 двухочковых и 4 из 7 трехочковых бросков. Также на его счету 6 передач, 3 подбора и 2 перехвата.
Аргентинец в 4-й раз в карьере стал MVP игрового дня Евролиги. В последний раз это случалось в сезоне-2024/25.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
