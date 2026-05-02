Факундо Кампаццо («Реал») стал MVP вторых матчей плей-офф Евролиги

Евролига назвала MVP вторых матчей 1/4 финала.

Самым ценным игроком вторых матчей первого раунда плей-офф Евролиги стал защитник «Реала» Факундо Кампаццо. Он помог своей команде упрочить лидерство (2-0) в серии с «Хапоэелем Тель-Авив» (102:75).

Кампаццо набрал 23 очка, реализовав 5 из 5 двухочковых и 4 из 7 трехочковых бросков. Также на его счету 6 передач, 3 подбора и 2 перехвата.

Аргентинец в 4-й раз в карьере стал MVP игрового дня Евролиги. В последний раз это случалось в сезоне-2024/25.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
