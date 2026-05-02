  • Пол Пирс о Николе Йокиче: «Если ты лучший игрок в лиге, ты не должен вылетать в первом раунде! Представьте, что было бы, будь на его месте Леброн!»
42

Пол Пирс о Николе Йокиче: «Если ты лучший игрок в лиге, ты не должен вылетать в первом раунде! Представьте, что было бы, будь на его месте Леброн!»

Пирс прошелся по Йокичу.

Член Зала славы Пол Пирс считает, что суперзвезда «Денвера» Никола Йокич заслуживает град критики за вылет из плей-офф.

«Давайте называть вещи своими именами. 

Если бы это был Леброн в расцвете сил, проигравший таким образом… Мы говорим, что Джокер – лучший баскетболист, верно? Возможно, он не выиграет MVP, но он лучший игрок. Мы говорили это последние три-четыре года, так? Представьте, что было бы, будь на его месте Леброн в расцвете сил! Что бы мы тогда говорили? Что бы мы о нем говорили? Он же на своем пике! Если ты лучший игрок в лиге, ты не должен вылетать в первом раунде!», – сказал Пирс.

«Денвер» уступил «Миннесоте» (2-4), которая была ослаблена потерями Энтони Эдвардса и Донте Дивинченцо.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Courtside
42 комментария
Леброн просто подождал, когда состарится Йокич. Следующие - ШГА и Эдвардс.
Ответ arbuz82
А Вемба к этому времени уйдет в шаолиньский монастырь
так он не Леброн. белый уникальный в нападении братишка. но и близко не уровень Джеймса в рамках исторического величия. слишком слаб на своей половине.
Ответ Glas_Bozii
Комментарий скрыт
Действительно у Йокича не особо есть оправдания ведь Эдвардс и Дивинченцо вылетели по ходу серии
Перефразирую по Пирсу, если ты хороший игрок, то не имеешь права обосраться!
Майкл вылетал в первом раунде, а Никола не может?!)) что за глупости
Ответ Chistian Jadson
Видимо, вы только заголовок прочитали. А в тексте написано:
Представьте, что было бы, будь на его месте Леброн в расцвете сил
Ответ Chistian Jadson
Может конечно, но вылет от команды среднего уровня без лидера - это конечно не уровень лучшего игрока лиги. Но у йокича еще полно времени вернуться и снова показать лучшую игру
Потому что не нужно их сравнивать, лучший игрок в нынешнее время не обязательно лучший в истории или кандидат на это звание, что за бред… Ваши ожидания - ваши проблемы.
Йокич провел серию явно не как лучший игрок лиги, но само по себе это не умаляет его былых заслуг
Вообще странный заход, mvp не дадим хоть ты и лучший, вылетел в первом раунде, ой тоже мне лучший игрок)
Ответ Михаил Клинчаев
Простите, а где написано, что ему не дадут мвп?

Я вижу такие слова:
Возможно, он не выиграет MVP, но он лучший игрок.

Кажется, в этих словах иной смысл
особенно жалко он выглядел в обороне... без страховки Гордона просто провалился
А то леброн не вылетал на ранних стадиях, или без ПО не оставался
Ответ talyanov.artem
Ну в прайме он 8 раз подряд в финал выходил. Йокич вроде не второй-третий год в лиге играет (на четвертый Леброн в финале играл уже с командой бомжей)
Ответ Kit0Boy
9 раз подряд, если не ошибаюсь.
Провалил серию Николай
