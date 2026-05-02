Пол Пирс о Николе Йокиче: «Если ты лучший игрок в лиге, ты не должен вылетать в первом раунде! Представьте, что было бы, будь на его месте Леброн!»
Член Зала славы Пол Пирс считает, что суперзвезда «Денвера» Никола Йокич заслуживает град критики за вылет из плей-офф.
«Давайте называть вещи своими именами.
Если бы это был Леброн в расцвете сил, проигравший таким образом… Мы говорим, что Джокер – лучший баскетболист, верно? Возможно, он не выиграет MVP, но он лучший игрок. Мы говорили это последние три-четыре года, так? Представьте, что было бы, будь на его месте Леброн в расцвете сил! Что бы мы тогда говорили? Что бы мы о нем говорили? Он же на своем пике! Если ты лучший игрок в лиге, ты не должен вылетать в первом раунде!», – сказал Пирс.
«Денвер» уступил «Миннесоте» (2-4), которая была ослаблена потерями Энтони Эдвардса и Донте Дивинченцо.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Courtside
Вообще странный заход, mvp не дадим хоть ты и лучший, вылетел в первом раунде, ой тоже мне лучший игрок)
Я вижу такие слова:
Возможно, он не выиграет MVP, но он лучший игрок.
Кажется, в этих словах иной смысл