Остин Ривз – Леброну Джеймсу: «Ты нереален. То, что ты вытворяешь, – это… ненормально»
Защитник «Лейкерс» Остин Ривз поделился некоторыми деталями своего разговора с форвардом Леброном Джеймсом после шестой игры против «Хьюстона».
«Я просто подошел к нему и сказал: «Ты нереален. То, что ты вытворяешь, – это… ненормально. Возраст – не важно, он уже 23 года в лиге. Как он управляет ходом игры, – это впечатляет. Я не думаю, что можно подобрать слова, чтобы передать, насколько он уникален. Я просто рад, что мне не приходится играть против него», – сказал Ривз.
В серии против «Хьюстона» 41-летний Джеймс выдал в среднем 23,2 очка, 7,2 подбора и 8,3 передачи при 43,2% с игры и 30% из-за дуги.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
11 комментариев
Почему-то хочется еще 2 сезона Леброна. Величайший четвертак в профессиональном спорте
и ведь он вполне в состоянии
Можно придраться к процентам конечно но то что он вытащил с остальными Лейкерс во 2 раунд для 41 легендарно
ну там я думаю пятый матч статистику очень поруинил можно было дать и отдых видно было что уставший очень
Такую статистику мало кто выдаст и в куда более молодом возрасте. Но цифры не самое здесь важное, главное - то, как Брон ведёт игру и влияет на неё.
Ривз кстати вторую встречу отлично провел. Краску проходил как нож сквозь масло. Так что тейк про Остина руинишего (проваливающего) ПО уже не совсем оправдан.
Почему то все забыли его волшебный первый плей офф)
Да не забыли, но тогда он был ноунейм, по нему персонально не играли, он и выстрелил. Как только стали играть - в следующих ПО он уже не справлялся с давлением.
Многие писали, что если Брон без Дончича и Ривза затащит ЛАЛ в следующий раунд то он точно величайший. У него в 3х играх когда ЛАЛ победили больше 25 очков
Был бы рад если Леброн поиграл бы ещё лет 5. Только не писали бы о нем каждый день)
