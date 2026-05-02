Остин Ривз – Леброну Джеймсу: «Ты нереален. То, что ты вытворяешь, – это… ненормально»

Защитник «Лейкерс » Остин Ривз поделился некоторыми деталями своего разговора с форвардом Леброном Джеймсом после шестой игры против «Хьюстона».

«Я просто подошел к нему и сказал: «Ты нереален. То, что ты вытворяешь, – это… ненормально. Возраст – не важно, он уже 23 года в лиге. Как он управляет ходом игры, – это впечатляет. Я не думаю, что можно подобрать слова, чтобы передать, насколько он уникален. Я просто рад, что мне не приходится играть против него», – сказал Ривз.

В серии против «Хьюстона» 41-летний Джеймс выдал в среднем 23,2 очка, 7,2 подбора и 8,3 передачи при 43,2% с игры и 30% из-за дуги.