Джини Басс: «Когда я приветствую новых игроков в «Лейкерс», то часто слышу: «Это моя мечта». У Луки же был другой настрой, он оставил свое сердце в Далласе»

Басс рассказала об эмоциях Дончича при переходе в «Лейкерс».

Глава «Лейкерс » Джини Басс отметила отличие в настроении Луки Дончича при переходе в команду по сравнению с большинством других игроков.

«По своему опыту могу сказать: когда я приветствую новых игроков в «Лейкерс», я часто слышу: «Это моя мечта. Я всегда хотел быть здесь. Играть там, где были Мэджик, Кобе, Шак и Карим».

У Луки же был другой настрой. Он пытался понять, почему все так произошло. Было видно, что он оставил свое сердце в Далласе , и ему потребуется время», – сказала Басс.