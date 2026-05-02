  • Джини Басс: «Когда я приветствую новых игроков в «Лейкерс», то часто слышу: «Это моя мечта». У Луки же был другой настрой, он оставил свое сердце в Далласе»
Басс рассказала об эмоциях Дончича при переходе в «Лейкерс».

Глава «Лейкерс» Джини Басс отметила отличие в настроении Луки Дончича при переходе в команду по сравнению с большинством других игроков.

«По своему опыту могу сказать: когда я приветствую новых игроков в «Лейкерс», я часто слышу: «Это моя мечта. Я всегда хотел быть здесь. Играть там, где были Мэджик, Кобе, Шак и Карим». 

У Луки же был другой настрой. Он пытался понять, почему все так произошло. Было видно, что он оставил свое сердце в Далласе, и ему потребуется время», – сказала Басс.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Марии Шараповой
скорее всего что Дончич на момент обмена уже принял на себя роль нового Новицки для Далласа и был совсем не против провести похожую карьеру играя только за один клуб, но коварные Нико Харрисон и Роб Пелинка разрушили мечту
Ну в общем-то логично, для обмена не было предпосылок - команда финалист ПО НБА, любовь фанатов, хорошая атмосфера, ростер из звезд, ветеранов, ролевиков и новичков - по сути на момент ухода никто даже не думал что это все надо менять
... Оставил и сердце, и недвижимость на 15 млн.
И супермакс
Пиво там тоже оставил. Теперь только ЛеХеннеси
Так он поэтому не спешит поправляться, значит?:)
готовит почву для летнего обмена?
На Флэгга его меняй.
