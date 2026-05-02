Джабари Смит: «Респект Джей Джей Редику. «Лейкерс» вышли очень собранными с четким планом на игру, который создал проблемы нашему нападению»

Смит прокомментировал поражение от «Лейкерс».

Форвард «Хьюстона » Джабари Смит пояснил, за счет чего «Лейкерс » удалось победить его команду.

«У нас совсем не шла атака. У них был очень четкий план: все менялись в защите, страховали, забирали щит. Они просто вышли очень собранными с четким планом на игру, который создал проблемы нашему нападению. Так что респект Джей Джей Редику .

Эйтон менялся, Хэйс менялся, они могли перейти на маленькую пятерку с Леброном или Ларэвиа на позиции центрового. Мы не могли пройти в «краску» и создать давление у кольца.

И они забрали себе щиты. Когда у тебя не получается создать хороший бросок, то становится тяжело использовать одну из наших лучших сторон – подборы в нападении», – отметил Смит.

«Рокетс» проиграли со счетом 78:98 и вылетели из плей-офф. В шестой игре Смит отметился 9 очками (3 из 11 с игры) и 12 подборами.