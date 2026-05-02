Джабари Смит: «Респект Джей Джей Редику. «Лейкерс» вышли очень собранными с четким планом на игру, который создал проблемы нашему нападению»

Смит прокомментировал поражение от «Лейкерс».

Форвард «Хьюстона» Джабари Смит пояснил, за счет чего «Лейкерс» удалось победить его команду.

«У нас совсем не шла атака. У них был очень четкий план: все менялись в защите, страховали, забирали щит. Они просто вышли очень собранными с четким планом на игру, который создал проблемы нашему нападению. Так что респект Джей Джей Редику.

Эйтон менялся, Хэйс менялся, они могли перейти на маленькую пятерку с Леброном или Ларэвиа на позиции центрового. Мы не могли пройти в «краску» и создать давление у кольца. 

И они забрали себе щиты. Когда у тебя не получается создать хороший бросок, то становится тяжело использовать одну из наших лучших сторон – подборы в нападении», – отметил Смит.

«Рокетс» проиграли со счетом 78:98 и вылетели из плей-офф. В шестой игре Смит отметился 9 очками (3 из 11 с игры) и 12 подборами.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Джабари Смита
достойно принимает поражение, и респектует ГТ соперника. мощно
хотя может накинул на Удоку
Джабари нормальный баскетболист чтобы там не говорил Дюрант
Нормальный, просто абсолютно бесхарактерный
Дюрант не лучше лыбу давил когда Хьюстон вылетел
Всё по делу сказал, похоже он не безнадёжен
конечно по большей части это Ракеты провалились. У них просто никто не умеет бросать и даже один КД бы их не спас, но и ЛАЛ заслужили - выглядят как команда и каждый вносит вклад в одной из игр, а не все на Леброне как раньше. Респект тренерам.
... которого у нас нет", - отметил Смит.
Даже ничего писать не хочется....((
Молодец что именно подметил Реддика. Я считаю именно он переиграл Удоку, ну и Леброн со Смартом дали импакт
какому нападению? у вас его нет было никогда
Уже сколько лет они тренят подборы в атаке, а тут просто взяли и отобрали у них щит. Чем занимались все эти годы?
У них был очень четкий план
...в отличие от нас
