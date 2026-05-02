Кейд Каннингем после камбэка с «-24»: «Детройтская закалка. Мы сами вырыли себе глубокую яму, и теперь пришло время оттуда выбраться»

Каннингем: Мы сами вырыли себе глубокую яму, и теперь пришло время оттуда выбраться.

Лидер «Детройта» Кейд Каннингем поделился своими мыслями после победы над «Орландо» в шестом матче (93:79), где «Пистонс» вернулись с «-24».

«Никогда не сдавайся. Вот и все. Детройтская закалка, мы об этом говорили весь год. Мы отлично справились с тем, чтобы не бросать игру и продолжать бороться.

Мы сами вырыли себе глубокую яму, и теперь пришло время оттуда выбраться. Это потребует всего – нужно жертвовать своим телом и проявить огромную силу духа. Мы именно этим и занимаемся. Слава богу, мы возвращаемся домой. В Детройте будет жарко, и теперь нам нужно завершить дело», – сказал защитник.

В шестой игре Каннингем отметился 32 очками (10 из 23 с игры) и 10 подборами.

«Пистонс» продлили серию до седьмого матча, который пройдет на их домашней арене 3 мая.