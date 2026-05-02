  Кейд Каннингем после камбэка с «-24»: «Детройтская закалка. Мы сами вырыли себе глубокую яму, и теперь пришло время оттуда выбраться»
Кейд Каннингем после камбэка с «-24»: «Детройтская закалка. Мы сами вырыли себе глубокую яму, и теперь пришло время оттуда выбраться»

Каннингем: Мы сами вырыли себе глубокую яму, и теперь пришло время оттуда выбраться.

Лидер «Детройта» Кейд Каннингем поделился своими мыслями после победы над «Орландо» в шестом матче (93:79), где «Пистонс» вернулись с «-24».

«Никогда не сдавайся. Вот и все. Детройтская закалка, мы об этом говорили весь год. Мы отлично справились с тем, чтобы не бросать игру и продолжать бороться. 

Мы сами вырыли себе глубокую яму, и теперь пришло время оттуда выбраться. Это потребует всего – нужно жертвовать своим телом и проявить огромную силу духа. Мы именно этим и занимаемся. Слава богу, мы возвращаемся домой. В Детройте будет жарко, и теперь нам нужно завершить дело», – сказал защитник.

В шестой игре Каннингем отметился 32 очками (10 из 23 с игры) и 10 подборами.

«Пистонс» продлили серию до седьмого матча, который пройдет на их домашней арене 3 мая.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Детройта»
кейд настоящий боец. Всегда нравился
Ага, боец. Прошлый матч был невероятен, в нужно матче вообще все мимо кидал вплоть до равного счета. Там совсем другие игроки еле-еле исправили этот провал звезд.
Чтобы у Детройта был шанс Кейд должен брать половину бросков команды. Кому он должен пасовать? Дюрену с Томпсоном? Они даже из под кольца не могут забить
вспомнили каждое поражение, когда сливали всем подряд и смогли отыграться)
