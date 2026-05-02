Деандре Эйтон: «Старался вести свою игру, как самый большой парень на площадке, и хватать каждый чертов подбор»

Эйтон: Старался вести свою игру и хватать каждый чертов подбор.

Центровой «Лейкерс» Деандре Эйтон поделился, как ему удалось нейтрализовать «Хьюстон» в борьбе на щитах.

«Старался вести свою игру, как самый большой парень на площадке, и хватать каждый чертов подбор. Дошло до того, что я не осознавал, как бью соперников, пока отсекаю от мяча», – сказал центровой.

За три последние игры серии против «Рокетс» Эйтон собрал 43 подбора, обеспечив «озерникам» преимущество на щитах в каждой из них.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Дэйва Макменамина в соцсети X
Доминэйтон сражается за контракт!
Вот что контрактный год животворящий делает!
Клин Капела одобряет
Последние две игры бился львом. Шенгена съел как котенка
В этой серии он был Доминэйтоном надеюсь не превратится в Деревяндре обратно
Еще бы стабильным был - цены бы не было
Не делайте из Адамса больше чем он на самом деле. Он уже давно ролевик скамеечник
Эйтон на подборах правда был хорош, в защите временами топ, временами провалы. Но видно было что он старался, заряжен был. В регулярке он вообще еле еле находил мотивацию
