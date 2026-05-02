Деандре Эйтон: «Старался вести свою игру, как самый большой парень на площадке, и хватать каждый чертов подбор»

Эйтон: Старался вести свою игру и хватать каждый чертов подбор.

Центровой «Лейкерс » Деандре Эйтон поделился, как ему удалось нейтрализовать «Хьюстон » в борьбе на щитах.

«Старался вести свою игру, как самый большой парень на площадке, и хватать каждый чертов подбор. Дошло до того, что я не осознавал, как бью соперников, пока отсекаю от мяча», – сказал центровой.

За три последние игры серии против «Рокетс» Эйтон собрал 43 подбора, обеспечив «озерникам» преимущество на щитах в каждой из них.