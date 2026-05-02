Чемпионат Турции. 25+13 Смита позволили «Манисе» обыграть «Галатасарай», «Мерсин» уступил «Анадолу Эфесу»

Сегодня в чемпионате Турции прошли три матча.

«Галатасарай» проиграл «Манисе», «Мерсин» уступил «Анадолу Эфесу». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 24-4, Бешикташ – 23-4, Бахчешехир – 21-8, Тюрк Телеком – 19-9, Анадолу Эфес – 19-10, Трабзонспор – 18-10, Галатасарай – 16-13, Эсенлер Эрокспор – 16-13, Меркезефенди – 11-17, Тофаш – 10-18, Маниса – 10-19, Бурсаспор – 10-19, Петким Спор – 9-19, Мерсин – 9-20, Каршияка – 8-20, Бююкчекмедже – 4-24. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.