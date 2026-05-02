  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Уралмаш» уступил «Зениту», МБА-МАИ проиграла УНИКСу и пропустила его в 1/2 финала
23

Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Уралмаш» уступил «Зениту», МБА-МАИ проиграла УНИКСу и пропустила его в 1/2 финала

Сегодня прошли два матча четвертьфинальных серий Единой Лиги ВТБ.

МБА-МАИ (7) не спаслась от вылета в серии против УНИКСа (2). 

«Уралмаш» (6) уступил «Зениту» (3) на домашней арене.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала (до 3 побед)

УНИКС завершил серию – 3-0.

«Зенит» ведет в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoЕдиная лига ВТБ
результаты
logoЗенит
logoМБА-МАИ
logoУНИКС
logoУралмаш
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Зенит сломал игру Уралмаша. Талант никуда не денешь... Питерцы - молодцы, болельщиков Зенита - с победой.
Зенит с победой ! Хорошо сыграли в защите и особенно удалась 4-я четверть, которую уверенно выиграли. Но игры с Уралмашем тяжело даются.
Пока всё как очень часто бывает в нашей лиге: андердоги цепляются две-три четверти, а в четвёртой не хватает ни сил, ни класса... Огромная разница в бюджетах, игроках и тренерах не даёт возможности оказать реальное сопротивление контендерам в четвертьфиналах, как бы нам этого не хотелось, ну, имею ввиду болельщиков команд не из топ-4.)
Ответ Sergey Arkhipov
Пока всё как очень часто бывает в нашей лиге: андердоги цепляются две-три четверти, а в четвёртой не хватает ни сил, ни класса... Огромная разница в бюджетах, игроках и тренерах не даёт возможности оказать реальное сопротивление контендерам в четвертьфиналах, как бы нам этого не хотелось, ну, имею ввиду болельщиков команд не из топ-4.)
Все верно; но голову посыпать пеплом не будем.
Ответ heivani
Все верно; но голову посыпать пеплом не будем.
Валерий, привет, дружище!) Ну, шансов у нас не много. Надеятся, что питерцы сами не попадут ничего, а наши попадут всё, довольно-таки сильно оптимистично, хотя шанс есть. Причём, в тренерский гений Юдина не верю. Парни играют на пределе своего таланта. Вопрос только в удаче.)
Зенит в 4-й четверти цепко и с подстраховкой защищается и у Уралмаша стало много потерь.
Зенит дугу прихватил - у Уралмаша игра сломалась. А лей апы обе команды пороли как могли. Ну и "малыши" у Питера поопытнее и помастеровитее. А вообще не удивлюсь, если следующую игру заберёт Уралмаш.
Ответ Roxy and Foxy
Зенит дугу прихватил - у Уралмаша игра сломалась. А лей апы обе команды пороли как могли. Ну и "малыши" у Питера поопытнее и помастеровитее. А вообще не удивлюсь, если следующую игру заберёт Уралмаш.
Так и есть. Зенит должен забирать и четвёртую.
Ответ Sergey Arkhipov
Так и есть. Зенит должен забирать и четвёртую.
Насчёт четвёртой не уверен. Но вот серию должен Зенит забирать.
Сегодня без Белянкова, ротация ужалась до восьми игроков у Уралмаша. Зениту надо очень "постараться", чтобы упустить победу.
Ответ Sergey Arkhipov
Сегодня без Белянкова, ротация ужалась до восьми игроков у Уралмаша. Зениту надо очень "постараться", чтобы упустить победу.
Белянков-то вышел, я опоздал к началу.) Потерь у Уралмаша очень много, что, конечно, заслуга защиты питерцев. Роберсон и Жбанов классно выглядят и в атаке и в обороне.
Сегодня не день третьих четвертей. В Казани 11:13 в Екб 12:7 🤦🙈
Ответ Kazanest
Сегодня не день третьих четвертей. В Казани 11:13 в Екб 12:7 🤦🙈
Только с полярным исходом.)
Ответ Kazanest
Сегодня не день третьих четвертей. В Казани 11:13 в Екб 12:7 🤦🙈
В Москве конечно же, а не в Казани 🤦
Мун до травмы и после, это два разных игрока.
Совсем развалились Уральские 🥴🫣🤷‍♂️
В прошлом году вроде 1/4 до 4 побед играли. Почему поменяли опять?
Ответ Fleury Flower 29
В прошлом году вроде 1/4 до 4 побед играли. Почему поменяли опять?
не, всегда играли до 3.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Астана» и «Динамо-Владивосток» подали заявки на участие в чемпионате Единой лиги ВТБ
1 мая, 20:40
Всеволод Ищенко: «Молодежная лига ВТБ положительно повлияла на мое развитие. Большое количество игр, уверенность и опыт с разными соперниками»
1 мая, 15:22
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 26 очков Рейнольдса помогли УНИКСу одержать победу над МБА-МАИ, «Зенит» разгромил «Уралмаш»
28 апреля, 18:56
Рекомендуем
Главные новости
Трэйси Макгрэйди: «Я на стороне Брауна в вопросе судейства – к нему относятся предвзято»
сегодня, 21:16
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» примет «Лейкерс», «Детройт» сыграет против «Кливленда»
сегодня, 21:10
Кендрик Перкинс: «Хардена пригласили в «Кливленд» не как вторую опцию – это роль Мобли»
сегодня, 20:30
Евролига. Плей-офф. «Хапоэль Тель-Авив» взял верх над «Реалом», «Олимпиакос» разгромил «Монако» и вышел в «Финал четырех»
сегодня, 19:37
Брайан Уиндхорст: «Миннесота» не остановилась после 12 блок-шотов Вембаньямы. Великолепное выступление»
сегодня, 18:41
Актер Тимоти Шаламе предпочел матч «Нью-Йорка» модному мероприятию Met Gala с Кайли Дженнер
сегодня, 18:24Кино
Том Тибодо рассматривает возможность возвращения в «Чикаго»
сегодня, 17:30
Джо Маззулла останется главным тренером «Бостона», несмотря на ранний вылет из плей-офф (The Boston Globe)
сегодня, 17:14
Леброн Джеймс: «У меня есть ответственность показать Бронни, что значит быть профессионалом»
сегодня, 16:58
Тэйлор Дженкинс будет получать в «Милуоки» зарплату значительно выше 10 млн долларов в год
сегодня, 16:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Олимпиакос» вышел в «Финал четырех» Евролиги пятый год подряд, третий показатель в современной истории
50 минут назад
Чемпионат Франции. «Виллербан» справился с «Бурком»
сегодня, 20:28
Адриатическая лига. 1/4 финала. «Будучность» победила «Клуж» в первой игре серии
сегодня, 20:19
Яннис Сферопулос может возглавить «Анадолу Эфес» в следующем сезоне
сегодня, 19:49
«Дубай» сделал предложение Вассилису Спанулису, при этом конкуренцию составляет «Анадолу Эфес»
сегодня, 19:23
Призовой фонд «Финал четырех» Лиги чемпионов составит около 1,3 миллионов евро
сегодня, 18:20
Михаэль Ружич: «Джабари Паркер – самый большой талант, с которым я сталкивался. Против него очень тяжело защищаться»
сегодня, 17:45
Чемпионат Турции. «Бешикташ» выиграл у «Петким Спора»
сегодня, 17:01
«Торонто» может обменять Грэйди Дика этим летом
сегодня, 16:15
Кевин Пантер: «Я определяю уважение по тому, как против меня защищаются и кто именно меня опекает»
сегодня, 13:58
Рекомендуем