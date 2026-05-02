Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Уралмаш» уступил «Зениту», МБА-МАИ проиграла УНИКСу и пропустила его в 1/2 финала
Сегодня прошли два матча четвертьфинальных серий Единой Лиги ВТБ.
МБА-МАИ (7) не спаслась от вылета в серии против УНИКСа (2).
«Уралмаш» (6) уступил «Зениту» (3) на домашней арене.
Плей-офф
1/4 финала (до 3 побед)
УНИКС завершил серию – 3-0.
«Зенит» ведет в серии – 2-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Зенит сломал игру Уралмаша. Талант никуда не денешь... Питерцы - молодцы, болельщиков Зенита - с победой.
Зенит с победой ! Хорошо сыграли в защите и особенно удалась 4-я четверть, которую уверенно выиграли. Но игры с Уралмашем тяжело даются.
Пока всё как очень часто бывает в нашей лиге: андердоги цепляются две-три четверти, а в четвёртой не хватает ни сил, ни класса... Огромная разница в бюджетах, игроках и тренерах не даёт возможности оказать реальное сопротивление контендерам в четвертьфиналах, как бы нам этого не хотелось, ну, имею ввиду болельщиков команд не из топ-4.)
Пока всё как очень часто бывает в нашей лиге: андердоги цепляются две-три четверти, а в четвёртой не хватает ни сил, ни класса... Огромная разница в бюджетах, игроках и тренерах не даёт возможности оказать реальное сопротивление контендерам в четвертьфиналах, как бы нам этого не хотелось, ну, имею ввиду болельщиков команд не из топ-4.)
Все верно; но голову посыпать пеплом не будем.
Все верно; но голову посыпать пеплом не будем.
Валерий, привет, дружище!) Ну, шансов у нас не много. Надеятся, что питерцы сами не попадут ничего, а наши попадут всё, довольно-таки сильно оптимистично, хотя шанс есть. Причём, в тренерский гений Юдина не верю. Парни играют на пределе своего таланта. Вопрос только в удаче.)
Зенит в 4-й четверти цепко и с подстраховкой защищается и у Уралмаша стало много потерь.
Зенит дугу прихватил - у Уралмаша игра сломалась. А лей апы обе команды пороли как могли. Ну и "малыши" у Питера поопытнее и помастеровитее. А вообще не удивлюсь, если следующую игру заберёт Уралмаш.
Зенит дугу прихватил - у Уралмаша игра сломалась. А лей апы обе команды пороли как могли. Ну и "малыши" у Питера поопытнее и помастеровитее. А вообще не удивлюсь, если следующую игру заберёт Уралмаш.
Так и есть. Зенит должен забирать и четвёртую.
Так и есть. Зенит должен забирать и четвёртую.
Насчёт четвёртой не уверен. Но вот серию должен Зенит забирать.
Сегодня без Белянкова, ротация ужалась до восьми игроков у Уралмаша. Зениту надо очень "постараться", чтобы упустить победу.
Сегодня без Белянкова, ротация ужалась до восьми игроков у Уралмаша. Зениту надо очень "постараться", чтобы упустить победу.
Белянков-то вышел, я опоздал к началу.) Потерь у Уралмаша очень много, что, конечно, заслуга защиты питерцев. Роберсон и Жбанов классно выглядят и в атаке и в обороне.
Сегодня не день третьих четвертей. В Казани 11:13 в Екб 12:7 🤦🙈
Сегодня не день третьих четвертей. В Казани 11:13 в Екб 12:7 🤦🙈
Только с полярным исходом.)
Сегодня не день третьих четвертей. В Казани 11:13 в Екб 12:7 🤦🙈
В Москве конечно же, а не в Казани 🤦
Мун до травмы и после, это два разных игрока.
Совсем развалились Уральские 🥴🫣🤷♂️
В прошлом году вроде 1/4 до 4 побед играли. Почему поменяли опять?
В прошлом году вроде 1/4 до 4 побед играли. Почему поменяли опять?
не, всегда играли до 3.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем