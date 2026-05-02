Леброн Джеймс: «Спасибо Ар Джей Барретту, не видел такого броска в Торонто со времен Кавая. Я счастлив»
Джеймсу понравился победный бросок Барретта.
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поблагодарил форварда «Торонто» Ар Джей Барретта за его победный бросок в шестой игре с «Кливлендом».
«Спасибо Ар Джей Барретту, не видел такого броска в Торонто со времен Кавая. Есть что-то такое в этих кольцах. Я счастлив», – сказал форвард.
Благодаря тому, что «Рэпторс» продлили серию до 7-й игры, начало серии «Лейкерс» против «Оклахомы» во втором раунде сдвинулось на два дня позже.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Лебронто в сердце навсегда