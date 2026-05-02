  • Леброн Джеймс: «Спасибо Ар Джей Барретту, не видел такого броска в Торонто со времен Кавая. Я счастлив»
Джеймсу понравился победный бросок Барретта.

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поблагодарил форварда «Торонто» Ар Джей Барретта за его победный бросок в шестой игре с «Кливлендом».

«Спасибо Ар Джей Барретту, не видел такого броска в Торонто со времен Кавая. Есть что-то такое в этих кольцах. Я счастлив», – сказал форвард.

Благодаря тому, что «Рэпторс» продлили серию до 7-й игры, начало серии «Лейкерс» против «Оклахомы» во втором раунде сдвинулось на два дня позже.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Дэйва Макменамина в соцсети X
Конечно дед счастлив. Два лишних выходных проведет. В гараже с машиной поковыряется, брагу поставит.
На майские картоху посадит
Поддерживает своих, чертяка.
Лебронто в сердце навсегда
Кавс свои, а шутка классная)
«Своих любимых клиентов» типа)
Два лишних дня после сорокета всегда кстати. По крайней мере, можно ждать от Брона сюрпризов в паре первых матчей, пусть, возможно, это и не приведёт к победам, всё-таки надо быть реалистами.
там у корзины кнопка есть "принять мяч"
а что за прикол со сдвигом конкретно из-за этого матча?
серии с запада и востока зеркально начинаются.
Пишут, что это связано с правами на трансляции: дата начала серии «Лейкерс» — «Тандер» была привязана к результатам двух субботних матчей Восточной конференции. Если бы закончился хотя бы одна из серий Востока, то в воскресенье сыграли бы ЛАЛ и Окла. А так -- смотрим два седьмых матча Востока.
