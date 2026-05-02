Майк Джеймс дисквалифицирован на 1 матч Евролиги условно и оштрафован на 6000 евро

Евролига условно дисквалифицировала Джеймса.

Как объявила Евролига, защитник «Монако» Майк Джеймс был оштрафован на 6000 евро и получил одноматчевую дисквалификацию за свое поведение после удаления во второй игре серии против «Олимпиакоса». Однако дисквалификация является условной и будет применена только в случае, если он снова нарушит дисциплинарный кодекс. 

Джеймса удалили из игры в конце второй четверти за бурную реакцию на незафиксированный фол. До ухода в раздевалку защитник успел набрать 7 очков, 4 подбора и 3 передачи за 18 минут.

Его отсутствие сказалось на игре «Монако», который уступил «Олимпиакосу» с разгромным счетом 64:94 (0-2).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт Евролиги
Майк Джеймс 1990
logoМонако
logoЕвролига
штрафы
Интересно, у кого больше штрафов и дисквы за карьеру, у Джеймса или у крейзи владельца ПАО?
