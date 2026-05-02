Майк Джеймс дисквалифицирован на 1 матч Евролиги условно и оштрафован на 6000 евро
Евролига условно дисквалифицировала Джеймса.
Как объявила Евролига, защитник «Монако» Майк Джеймс был оштрафован на 6000 евро и получил одноматчевую дисквалификацию за свое поведение после удаления во второй игре серии против «Олимпиакоса». Однако дисквалификация является условной и будет применена только в случае, если он снова нарушит дисциплинарный кодекс.
Джеймса удалили из игры в конце второй четверти за бурную реакцию на незафиксированный фол. До ухода в раздевалку защитник успел набрать 7 очков, 4 подбора и 3 передачи за 18 минут.
Его отсутствие сказалось на игре «Монако», который уступил «Олимпиакосу» с разгромным счетом 64:94 (0-2).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт Евролиги
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Интересно, у кого больше штрафов и дисквы за карьеру, у Джеймса или у крейзи владельца ПАО?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем