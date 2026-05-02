  Джейден Макдэниэлс о победах «Миннесоты» над «Денвером» в двух сериях подряд: «Они нам не ровня»
Джейден Макдэниэлс о победах «Миннесоты» над «Денвером» в двух сериях подряд: «Они нам не ровня»

Макдэниэлс снова осадил «Денвер» и Йокича.

Форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс сделал очередной словесный выпад в адрес «Денвера» после победы в серии первого раунда (4-2).

В 2023 году «Наггетс» обыграли «Тимбервулвз» со счетом 4-1 в первом раунде Западной конференции, но затем клуб из Миннеаполиса дважды проходил принципиального соперника. В 2024-м «волки» победили 4-3 в полуфинале конференции, а в плей-офф-2026 взяли верх в первом раунде.

– Пусть будет так, назовем это соперничеством. Это то, что происходит между нами, соперничество. Правда я не знаю, можем ли мы продолжать так считать после того, как обыграли их два или три раза, но все круто.

– То есть «Наггетс» вам больше не ровня?

– Получается, что так.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
Макдэниелс, конечно, молодец, провел отличную серию, причём и в атаке, и в обороне, за базар ответил, но пора бы и угомониться немного. Я бы понял, если это вещал многократный чемпион НБА, только они так себя не ведут почему-то.
Ирония в том что все перечисленные тобой люди чемпионы нба)
Все равно как обычно после денвера отлетят в следующем раунде, как было против Далласа Дончича
Наз Рид, Рэндл, Джейден Макдэниэлс, Дивинченцо – вот такие ролевики за адекватные деньги нужны Йокичу (это была бы династия, блин!), а не кучка переплаченных, переломанных туловищ
А еще тренер нужен, а не манекен
Факт, Минька реально крепкая команда. Ну или может голодная до борьбы, побед. Не понятно в очередной раз в истории, как менеджеры/владельцы сливают суперпрайм уникального атлета. Всегда жаль загубленные управленцами карьеры
Это все месть Тимма Коннелли владельцу Денвера, собрал команду которая должна выигрывать именно у Денвера
А с чего ему мстить? Он сам ушёл на лучшее предложение, его же не уволили. Но в шестой игре эмоционально болел
То есть журналист накинул, а приписали слова Макдэниэлсу
Ну все, этого не заткнуть теперь))какая то нездоровая фиксация на Денвере у него, впереди СаС, готовьтесь.
Коля чемпион НБА и трижды МВП, рекордсмен лиги и т.д. И, кстати, все говорит о соперниках, в том числе Миннисоте, исключительно уважительно. А этот болтун ничего в жизни еще не добился)
Ща как Тибс придёт вместо мальчика-помощника физрука и тады миньке будет не сладко. Но сначала горько будет денверам, а потом привыкнут
