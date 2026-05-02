Джейден Макдэниэлс о победах «Миннесоты» над «Денвером» в двух сериях подряд: «Они нам не ровня»

Макдэниэлс снова осадил «Денвер» и Йокича.

Форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс сделал очередной словесный выпад в адрес «Денвера » после победы в серии первого раунда (4-2).

В 2023 году «Наггетс» обыграли «Тимбервулвз» со счетом 4-1 в первом раунде Западной конференции, но затем клуб из Миннеаполиса дважды проходил принципиального соперника. В 2024-м «волки» победили 4-3 в полуфинале конференции, а в плей-офф-2026 взяли верх в первом раунде.

– Пусть будет так, назовем это соперничеством. Это то, что происходит между нами, соперничество. Правда я не знаю, можем ли мы продолжать так считать после того, как обыграли их два или три раза, но все круто.

– То есть «Наггетс» вам больше не ровня?

– Получается, что так.