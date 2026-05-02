Мэтью Ишбиа: «Вижу Диллона Брукса частью чемпионского «Финикса» в ближайшие три-четыре года»

Владелец «Финикса» Мэтью Ишбиа намерен сохранить форварда Диллона Брукса в составе команды.

«Диллон был одной из наших целей в сделке по Кевину Дюрэнту, наряду с Джейленом Грином – два игрока, которых мы очень хотели. Джейлена – за его молодость, атлетизм и потенциал, а Диллона – за его характер, жесткость, лидерские качества и победный менталитет. 

При этом я ожидаю, что Брукс останется останется с нами. Мы хотим видеть его в команде на долгий срок, будь то через продление контракта или как-то еще. Вопрос в том, как это осуществить, и я верю, что он сам хочет остаться. Мы поработаем над тем, чтобы все сошлось, потому что я вижу его частью чемпионского «Финикса» в ближайшие три-четыре года», – сказал Ишбиа.

В контракте Брукса остался один сезон (2026/27) с зарплатой в 21 млн долларов.

30-летний форвард выдал лучшую регулярку за карьеру, набирая в среднем 20,2 очка, 3,6 подбора и 1,8 передачи за 56 матчей.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Arizona Sports
Кто-нибудь ещё видит Финикс чемпионом кроме владельца?
Ну его Дилон угощает, так что настроение шикарное.
Боже, ладно Брукс хороший, но про Грина он, надеюсь, шутит. Надо избавляться, если хоть кого плюсового дадут.
Владелец оптимист или не особо смотрит на игру других команд в лиге.
Сначала расписываешь не меняемый контракт на 20 на пять лет, потом отсыпаешь игроку без трёшки 75 многолетние, вообще без своих пиков, и говоришь о чемпионстве каком то.
Может в летней лиге или межсезонья, тогда да.
я тоже вижу, но потом приходится просыпаться
Ну, в принципе, это в стиле бывшего владельца Сарвера, не имея пиков и еще 4 года платя 20 лямов за "вето", рассуждать о чемпионстве и кинуть в обычного, хоть и яркого 30-летнего ролевика (а Брукс по факту им и является) соточку на те же 4 года! Where amazing happens...🤪
Видимо, Брукс ему отсыпал по-братски, вот и несёт мужчину
