Мэтью Ишбиа: «Вижу Диллона Брукса частью чемпионского «Финикса» в ближайшие три-четыре года»

Ишбиа: Вижу Брукса частью чемпионского «Финикса» в ближайшие три-четыре года.

Владелец «Финикса» Мэтью Ишбиа намерен сохранить форварда Диллона Брукса в составе команды.

«Диллон был одной из наших целей в сделке по Кевину Дюрэнту, наряду с Джейленом Грином – два игрока, которых мы очень хотели. Джейлена – за его молодость, атлетизм и потенциал, а Диллона – за его характер, жесткость, лидерские качества и победный менталитет.

При этом я ожидаю, что Брукс останется останется с нами. Мы хотим видеть его в команде на долгий срок, будь то через продление контракта или как-то еще. Вопрос в том, как это осуществить, и я верю, что он сам хочет остаться. Мы поработаем над тем, чтобы все сошлось, потому что я вижу его частью чемпионского «Финикса » в ближайшие три-четыре года», – сказал Ишбиа.

В контракте Брукса остался один сезон (2026/27) с зарплатой в 21 млн долларов.

30-летний форвард выдал лучшую регулярку за карьеру, набирая в среднем 20,2 очка, 3,6 подбора и 1,8 передачи за 56 матчей.