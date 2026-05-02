Име Удока о поражении от «Лейкерс»: «Все разочарованы. Были совсем другие ожидания от серии»

Тренер «Хьюстона» прокомментировал поражение от «Лейкерс» в плей-офф.

Главный тренер «Рокетс» Име Удока отреагировал на поражение в домашнем шестом матче серии с «Лейкерс» (78:98, 2-4), после которого техасцы завершили выступление в сезоне. 

«Хьюстон» Удоки вылетает в первом раунде плей-офф второй год подряд, в 2025-м команда в семи матчах уступила «Голден Стэйт».

«Все разочарованы, иначе и быть не может.

Это совсем не то, чего мы ожидали от сегодняшнего матча, от всей серии в целом. Рассчитывали перевести противостояние в седьмую игру и взять там реванш за прошлый год», – рассказал Удока.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Неспроста слова «Удока» и «удочка» отличаются всего на одну букву
Ответ Здоровье Энтони Дэвиса
Имею удочку, готов отдыхать
Это получается Эйтон>Капелла
Это лишь мое мнение но как же удивляют Дюрант и Ванвлит, которые всю серию сидят и давят лыбу, как будто ничего не происходит, с такими лидерами на скамейке, Хьюстону ничего не светит в последующих сезонах.
Ответ Денис Комиссаров
А чего Дюранта переживать за команду? Он летом запросит очередной обмен "в команду в которой он хотел бы закончить карьеру и построить что-то особенное"
Ответ Денис Комиссаров
А чего ему переживать ,он уже все высказал ,что думает о этой команде с фейковых акаунтов
Горе ловеласу пора на выход. унижен ридиком, а его бывшая команда взяла чемпионство под руководством психа
Ответ Первый глор Кливленда
Так этот псих, судя по-всему, и рулил Бостон когда Удока был тренером. Это как Док и Тибодо в том же Бостоне было.
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Напомни, сколько тибодо взял чемпионств главным тренером ?
Там вроде Кевин Дюрант на седьмой матч должен быть готов выйти, хотя подождите…
Ответ стиваркус картридж
Да и выйдет, чего ему... Просто больше никто не придёт)
Если честно, то наконец то отмучились, такой сезон был… после вылета Адамса, просто забей. Надеюсь на перестройку команды и большое подписание в межсезонье.
Ответ TryHarden13
Эмбиида за Шенгюна случайно не хотите?
Ответ evgen98
поздно . Шенгюн за Яниса уйдет
Как же так? Нам ведь тут эксперты рассказывали, что Лейкерс будут первой командой слившей 3-0 в серии.
Получается сходили по большому не снимая штанов? Впрочем ничего нового)
Ответ mastadon
Эти же эксперты 0-4 в серии предсказывали
Отмучились. Не знаю, на что рассчитывал Удока. В команде нет игроков, которые умеют создавать для себя моменты в атаке (кроме КД), а значит для этого необходима система, чтобы генерировать такие моменты, генерировать хорошие броски и реализовывать преимущества. Но системы в Хьюстоне нет, поэтому и получается, что условный ЛАЛ двигает мяч и получает свободные попытки, а наши бедолаги играют 1 в 1 или бросают через 4 руки, либо просто тяжелые броски на исходе владения. Это жуть и антибаскетбол. Удока - неподходящий тренер для этой команды, ему нужно приходить туда, где УЖЕ есть выстроенное нападение и прививать эту свою жесткость и строить свой Удока-болл. Безнадега.
В целом ожидаемо после начала серии, с такой убогой эффективностью в атаке пройти 1 раунд нереально тем более без рюкзака, играя хоть с кем. Хьюстон в атаке условно провел 1.5 матча на более менее уровне остальное время это кошмар. Из 28 забить 5 трёх на своей площадке в матче на вылет это приговор. Винить Удоку конечно можно, но что он может сделать, если игроки никакие броски не могут забить с норм процентом. По сезону весь перекос в атаке на рюкзака был видимо вынужденной мерой, без него они скорее всего и в плов бы не вышли напрямую. Что дальше делать ракетам загадка. Фред и рюкзак не молодеет, а молодые нихера не могут особенно в атаке.
как бы смешно не звучало,но Рокетс не хватило такого бойца как Брукс))))))
