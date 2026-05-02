Име Удока о поражении от «Лейкерс»: «Все разочарованы. Были совсем другие ожидания от серии»

Тренер «Хьюстона» прокомментировал поражение от «Лейкерс» в плей-офф.

Главный тренер «Рокетс» Име Удока отреагировал на поражение в домашнем шестом матче серии с «Лейкерс » (78:98, 2-4), после которого техасцы завершили выступление в сезоне.

«Хьюстон » Удоки вылетает в первом раунде плей-офф второй год подряд, в 2025-м команда в семи матчах уступила «Голден Стэйт».

«Все разочарованы, иначе и быть не может.

Это совсем не то, чего мы ожидали от сегодняшнего матча, от всей серии в целом. Рассчитывали перевести противостояние в седьмую игру и взять там реванш за прошлый год», – рассказал Удока.