Паоло Банкеро о провалах 0:31 и 17:55 от «Мэджик»: «Даже не знаю. Сейчас все мысли о седьмом матче»

Паоло Банкеро не смог объяснить, что порой происходит с «Мэджик».

Форвард «Орландо» Паоло Банкеро обозначил причину неудачной игры команды во второй половине шестого матча с «Детройтом» (79:93, 3-3), когда флоридцы пропустили рывок 17:55.

«Они усилили давление в обороне. Им удалось подловить нас, поставить в неудобное положение, после чего давление в игре усиливалось, и да, они совершили довольно мощный рывок. Мы просто не могли набирать очки», – констатировал Банкеро.

В конце марта «Мэджик» уступили «Рэпторс», позволив сопернику провести отрезок 31:0.

«Даже не знаю. Честно говоря, сейчас не особо думаю об этом. Сейчас все мысли о седьмом матче», – признался форвард.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Orlando Magic YouTube
А если все-таки подумать?
Атлантнулись ребята
