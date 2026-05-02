Тари Исон о будущем в «Рокетс»: «Я люблю Хьюстон. Что касается всего остального – одному Богу известно»

Исон прокомментировал грядущий выход на рынок свободных агентов.

Форвард «Хьюстона » Тари Исон не дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем в клубе.

«Нельзя сказать, что я не думал об этом. Здесь меня задрафтовали. Я вырос здесь. Моя семья здесь. Я люблю Хьюстон. Что касается всего остального – одному Богу известно», – сказал Исон.

Исон был выбран под 17-м номером на драфте НБА 2022 года. В межсезонье он станет ограниченно свободным агентом.

В серии против «Лейкерс» 24-летний форвард набирал в среднем 13,8 очка (47,7% с игры, 33,3% из-за дуги), 6,7 подбора и 2,5 перехвата.