  • Тари Исон о будущем в «Рокетс»: «Я люблю Хьюстон. Что касается всего остального – одному Богу известно»
Исон прокомментировал грядущий выход на рынок свободных агентов.

Форвард «Хьюстона» Тари Исон не дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем в клубе.

«Нельзя сказать, что я не думал об этом. Здесь меня задрафтовали. Я вырос здесь. Моя семья здесь. Я люблю Хьюстон. Что касается всего остального – одному Богу известно», – сказал Исон.

Исон был выбран под 17-м номером на драфте НБА 2022 года. В межсезонье он станет ограниченно свободным агентом.

В серии против «Лейкерс» 24-летний форвард набирал в среднем 13,8 очка (47,7% с игры, 33,3% из-за дуги), 6,7 подбора и 2,5 перехвата.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Тари Исона
В клубе Айзеи Томаса, Нерленса Ноэла, Денниса Шрюдера и Наззра Мухаммада поколение грядёт. Как этот нигга отказался от 100 млн $ уму непостижимо)
Пишут, что там гарантированного из 100 было только год или два
Старичок назр мухаммад в кресле качалке перевернулся когда его с шабаззом спутали)
Не сыграла ставка на больший контракт… оставайся Тари)
