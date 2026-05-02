Редик о Джеймсе: «Каждый в раздевалке начал блеять: «бе-е-е, бе-е-е». Это говорит о его величии»

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик рассказал, что в раздевалке команды все встретили форварда Леброна Джеймса блеянием козла. Таким образом обыгрывается созвучие аббревиатуры GOAT (величайший в истории) и слова goat (козел).

«Когда мы вернулись, не знаю почему, но свет был выключен и буквально каждый парень начал блеять: «бе-е-е, бе-е-е». Это говорит о величии Леброна. На мой взгляд, у него величайшая карьера среди всех игроков НБА. Он – один из величайших всех времен, если не величайший», – сказал Редик.

Джеймс обеспечил «Лейкерс» проход во второй раунд плей-офф, набрав 28 очков, 7 подборов и 8 передач в шестой игре серии против «Хьюстона» (98:78, 4-2).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Джей Джей Редика
Лос-Анжелес Беееейкерс
Ответ Астановский
Лос-Анжелес Беееейкерс
Пекари!!!
Ответ Астановский
Лос-Анжелес Беееейкерс
Косплеят знаменитую команду Blue Mountain State Goats
Козёл же говорит "м-е-е-е". Как бараны, ей-богу)
В нашей группе в садике сегодня праздник!!!
Блеять и даже мекать всякий сумеет. Вот пусть каждый назовет своего первенца Леброном - это будет реальный вклад в дело монументальной пропаганды! Подрастут - придут в НБА на смену Джейленам, которых развелось, как собак нерезаных...
А вы знаете историю почему так много Джейленов развилось в лиге?)
Индивидуально много тренировались видимо - вот и развились.
А так вроде где-то на Спортс статья была как раз про имена.
Четыре ноги хорошо, две плохо! (с)
Три- идеально
Русик, обернись, там Лабазан!
