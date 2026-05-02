Редик о Джеймсе: «Каждый в раздевалке начал блеять: «бе-е-е, бе-е-е». Это говорит о его величии»

Редик отметил величие Джеймса.

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик рассказал, что в раздевалке команды все встретили форварда Леброна Джеймса блеянием козла. Таким образом обыгрывается созвучие аббревиатуры GOAT (величайший в истории) и слова goat (козел).

«Когда мы вернулись, не знаю почему, но свет был выключен и буквально каждый парень начал блеять: «бе-е-е, бе-е-е». Это говорит о величии Леброна. На мой взгляд, у него величайшая карьера среди всех игроков НБА . Он – один из величайших всех времен, если не величайший», – сказал Редик.

Джеймс обеспечил «Лейкерс » проход во второй раунд плей-офф, набрав 28 очков, 7 подборов и 8 передач в шестой игре серии против «Хьюстона» (98:78, 4-2).