Редик о Джеймсе: «Каждый в раздевалке начал блеять: «бе-е-е, бе-е-е». Это говорит о его величии»
Редик отметил величие Джеймса.
Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик рассказал, что в раздевалке команды все встретили форварда Леброна Джеймса блеянием козла. Таким образом обыгрывается созвучие аббревиатуры GOAT (величайший в истории) и слова goat (козел).
«Когда мы вернулись, не знаю почему, но свет был выключен и буквально каждый парень начал блеять: «бе-е-е, бе-е-е». Это говорит о величии Леброна. На мой взгляд, у него величайшая карьера среди всех игроков НБА. Он – один из величайших всех времен, если не величайший», – сказал Редик.
Джеймс обеспечил «Лейкерс» проход во второй раунд плей-офф, набрав 28 очков, 7 подборов и 8 передач в шестой игре серии против «Хьюстона» (98:78, 4-2).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А так вроде где-то на Спортс статья была как раз про имена.