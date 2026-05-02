Леброн Джеймс о серии с «Оклахомой»: «У нас есть план, мы готовы к вызову»

Леброн прокомментировал выход на «Оклахому» во втором раунде.

Звездный ветеран «Лейкерс » Леброн Джеймс заявил, что его команда готова противостоять действующим чемпионам НБА из «Тандер», несмотря на силу противника.

«Нам предстоит сыграть против действующих чемпионов. Подробнее будем заниматься этим вопросом чуть позже, но один из ключевых моментов в моем предварительном скаутском отчете – необходимость дорожить мячом. Они играют в силовой, контактный баскетбол в защите, и если вы позволите им легко убегать в отрывы, это подстегнет как их болельщиков, так и саму команду.

Мы знаем, что за них играет, возможно, двукратный MVP в лице Шэя, но «Оклахома» – это целостная команда. У них есть не только он, там сильная стартовая пятерка, отличная скамейка. Но у нас есть полноценный план, и мы готовы к этому вызову», – заявил 41-летний Джеймс.