Леброн Джеймс о серии с «Оклахомой»: «У нас есть план, мы готовы к вызову»

Леброн прокомментировал выход на «Оклахому» во втором раунде.

Звездный ветеран «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что его команда готова противостоять действующим чемпионам НБА из «Тандер», несмотря на силу противника.

«Нам предстоит сыграть против действующих чемпионов. Подробнее будем заниматься этим вопросом чуть позже, но один из ключевых моментов в моем предварительном скаутском отчете – необходимость дорожить мячом. Они играют в силовой, контактный баскетбол в защите, и если вы позволите им легко убегать в отрывы, это подстегнет как их болельщиков, так и саму команду.

Мы знаем, что за них играет, возможно, двукратный MVP в лице Шэя, но «Оклахома» – это целостная команда. У них есть не только он, там сильная стартовая пятерка, отличная скамейка. Но у нас есть полноценный план, и мы готовы к этому вызову», – заявил 41-летний Джеймс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports On Prime
Не болельщик ЛАЛ, но хочется зарубы в серии, надеюсь на еще одну волшебную таблетку которая не подведет Леброна)))
Не болельщик Оклы, но хоть убей - если не будет Дончича, да в добавок с таким Ривзом - ловить нечего. Это хорошо, если броски не полетят у Оклы, хотя бы пободаться можно будет, зацепиться так сказать.
Важно иметь план и его придерживаться.
У него не хватит физических сил и выносливости придерживаться плана всю серию. Баскетбол - тяжёлый физический спорт и тягаться с молодыми в этом компоненте невозможно. Будет как в поговорке: глаза всё могут, а тело уже нет.
Вторую серию подряд захожу со спокойным ожиданием в максимум одну победу в серии.
и это классно, вылетят - ну значит в следующем году, а если случится чудо, то это самое кайфовое).
ЛАЛ будет невероятно сложно против Оклахомы. Однако я надеюсь, что ребята сплотятся и выдадут серию жизни. Пусть у них будет боевой настрой на каждую игру. Все таки хочется, чтобы Оклахоме дали бой, да, вероятно серию проиграют, но пусть это будет интересная встреча.
У Лал один шанс , не терять мяч вообще , играть на подборах еще лучше , играть в защите еще лучше и молится перед тем как бросаешь что бы забить больше чем Окс, так же играть в очень медленный темп , игры низовые должны быть все , при всех этих условиях пару игр возьмем .
Окс тоже любит играть в низком темпе, если что
В любом случае хочется просмотреть на противостояние Леброна и Шая несмотря на то что Окла формально на 2 головы выше ЛАЛ, в баскетболе все возможно, надеюсь серия не 4:0 будет.
ну тот кто смотрел регулярку тот видел что было 0:4 в этом году, причем три игры это был разгром и Лука играл , так что лучше без иллюзий.
Очень тяжело будет, ОКС совсем в другом темпе играет, а у Риддика ротация 6-7 человек. Все сдохнут еще в середине третьей четверти.
Ротация ЛАЛ - 8 человек.
приколько что у Леброна есть СВОИ аналитики, которые подготавливают ему доклады о соперниках
Отлетят 1:4 без шансов
