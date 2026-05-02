Гарретт Темпл: «Сын часто спрашивает, почему я все время на скамейке»
Сын Гарретта Темпла озадачен ролью игрока в «Торонто».
Ветеран «Рэпторс» Гарретт Темпл признался, что ему приходится объяснять маленькому сыну свою скоромную роль в команде.
«Сын часто спрашивает, почему я все время на скамейке. Жена объясняет ему: «Папа начал играть очень давно. И сейчас уже молодые ребята показывают свой лучший баскетбол, настало их время выходить на площадку. Хочешь посмотреть видео, когда папа много играл?» И мы находим какие-то ролики на YouTube», – поделился 39-летний баскетболист.
Темпл принял участие в 22 матчах регулярки, проводя на площадке в среднем чуть более 3 минут.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Andscape
3 комментария
Чарльз Баркли всё время спрашивает, в каком клубе я играю)
Шак спрашивает у Чака - а кто ето?
Бронни Жамес: «Отец часто спрашивает, почему я все время на скамейке»
