Гарретт Темпл: «Сын часто спрашивает, почему я все время на скамейке»

Сын Гарретта Темпла озадачен ролью игрока в «Торонто».

Ветеран «Рэпторс» Гарретт Темпл признался, что ему приходится объяснять маленькому сыну свою скоромную роль в команде.

«Сын часто спрашивает, почему я все время на скамейке. Жена объясняет ему: «Папа начал играть очень давно. И сейчас уже молодые ребята показывают свой лучший баскетбол, настало их время выходить на площадку. Хочешь посмотреть видео, когда папа много играл?» И мы находим какие-то ролики на YouTube», – поделился 39-летний баскетболист.

Темпл принял участие в 22 матчах регулярки, проводя на площадке в среднем чуть более 3 минут.