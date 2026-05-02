Раякович о победном броске Барретта: «Называйте меня экстрасенсом или сумасшедшим, но я знал, что так и произойдет, и до игры готовил схемы»

Раякович предвидел победный бросок Барретта.

Главный тренер «Торонто » Дарко Раякович заявил, что заранее предвидел концовку шестой игры против «Кливленда » и победный бросок форварда «Рэпторс» Ар Джей Барретта .

«Называйте меня сумасшедшим или экстрасенсом, но я знал, что так и случится сегодня вечером. До игры я готовил схемы на концовку, чтобы Ар Джей оказывался в таких ситуациях. Сюрреалистично, что он забросил именно так, как залетел этот мяч», – сказал тренер.