  Шэмс Чарания: «Йокич намерен остаться в «Денвере», не выдвигая требований, но перемены все равно будут»
Шэмс Чарания: «Йокич намерен остаться в «Денвере», не выдвигая требований, но перемены все равно будут»

Главный инсайдер НБА рассказал, чего ждать от «Денвера» и Йокича после провала.

Как рассказал журналист ESPN Шэмс Чарания, лидер «Денвера» Никола Йокич намерен остаться в клубе.

От руководства в межсезонье стоит ждать шагов по усилению состава.

«Они верят Николе Йокичу на слово. И он хочет остаться в «Денвере». И это не та ситуация, когда он говорит о возможном уходе или нового места, требуя чего-то в духе «Мне нужно, чтобы вы сделали то и это». Он говорит об этом внутри организации и всем окружающим: «Я здесь, несмотря ни на что. Собираюсь продлить контракт». Но в Денвере все равно произойдут перемены.

«Наггетс» имеют финансовые ограничения, налог, потолок, но в клубе все равно будут искать варианты и активно обсуждать игроков нынешнего состава», – заявил Чарания.

«Наггетс» уступили «Вулвз» в первом раунде плей-офф – 2-4.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Courtside
logoДенвер
Шэмс Чарания
logoНБА
logoНикола Йокич
Адельман пошел нахер...
Денверу нужна вторая опция, причем на обеих сторонах. Как они смогут получить такого игрока, не похерив все то немногое хорошее, что у них сейчас есть, я слабо представляю
Ответ Dmitry_Scaletta
Ответ Dmitry_Scaletta
вылечить Гордона
Ответ norg
Ответ norg
Гордон не тянет на вторую звезду, при всей своей значимости для команды.
Другими словами. Адельман и Джамал на выход
Ответ kiper88
Другими словами. Адельман и Джамал на выход
Если для первого вероятность высока, то для второго почти равна нулю, ну или в ГМы надо Стивенса какого-нибубь или Прести
Ответ Sm0k1n
Если для первого вероятность высока, то для второго почти равна нулю, ну или в ГМы надо Стивенса какого-нибубь или Прести
В какой-нибудь Детройт, где очки не умеют набирать, может и получится слить
Я по прежнему верю, что Денверу может помочь Тибодо, он во всех командах хорошо себя зарекомендовал, спец по защите, в его командах разыгрывающие выходят на новый уровень (что как раз нужно Джамалу).
