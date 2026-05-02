Шэмс Чарания: «Йокич намерен остаться в «Денвере», не выдвигая требований, но перемены все равно будут»

Главный инсайдер НБА рассказал, чего ждать от «Денвера» и Йокича после провала.

Как рассказал журналист ESPN Шэмс Чарания, лидер «Денвера » Никола Йокич намерен остаться в клубе.

От руководства в межсезонье стоит ждать шагов по усилению состава.

«Они верят Николе Йокичу на слово. И он хочет остаться в «Денвере». И это не та ситуация, когда он говорит о возможном уходе или нового места, требуя чего-то в духе «Мне нужно, чтобы вы сделали то и это». Он говорит об этом внутри организации и всем окружающим: «Я здесь, несмотря ни на что. Собираюсь продлить контракт». Но в Денвере все равно произойдут перемены.

«Наггетс» имеют финансовые ограничения, налог, потолок, но в клубе все равно будут искать варианты и активно обсуждать игроков нынешнего состава», – заявил Чарания.

«Наггетс» уступили «Вулвз» в первом раунде плей-офф – 2-4.