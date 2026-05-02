«Орландо» не мог набрать очки 45 минут реального времени
У «Мэджик» были проблемы с набором очков.
«Орландо» проиграл шестой матч серии против «Детройта», упустив 24-очковое преимущество (79:93, 3-3).
Как сообщает ESPN Insights, «Мэджик» провели 45 минут реального времени без набранных очков (с 20:46 до 21:31 по североамериканскому восточному времени).
На этом отрезке «Орландо» смазал 23 броска подряд – худший показатель среди всех команд плей-офф в 21-м веке.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN Insights
Прошло 2 года, а игры просто под копирку все, даже хуже по качеству, никакого развития у тренеров.
Да. Я душнила :)