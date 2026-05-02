20

«Орландо» не мог набрать очки 45 минут реального времени

У «Мэджик» были проблемы с набором очков.

«Орландо» проиграл шестой матч серии против «Детройта», упустив 24-очковое преимущество (79:93, 3-3).

Как сообщает ESPN Insights, «Мэджик» провели 45 минут реального времени без набранных очков (с 20:46 до 21:31 по североамериканскому восточному времени).

На этом отрезке «Орландо» смазал 23 броска подряд – худший показатель среди всех команд плей-офф в 21-м веке.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN Insights
logoОрландо
logoНБА плей-офф
logoНБА
logoДетройт
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В историю можно войти, а можно вляпаться.
Почти как Рокетс с 27 подряд смазанными трехочковыми
Банкеро в прошлом матче пьяным играл и забыл, что он Банкеро
Ответ Prekrasnoe_utro
Банкеро в прошлом матче пьяным играл и забыл, что он Банкеро
Мне наоборот кажется, что вот он обычный Банкеро, а выпивший он нормально играет
Ответ Ratmir90
Мне наоборот кажется, что вот он обычный Банкеро, а выпивший он нормально играет
Я ровно это и написал)
Братишек друзьяшек Мозли и Бикера надо в отставку, это просто тошнотворный баскетбол, у команд просто отсутствует план Б, мне даже кажется Мозли специально сливает серии Бикеру, единственный раз когда Кавс прошли с Бикером первый раунд был против Орландо , в седьмой игре и после солидного камбека с -19 вроде.
Прошло 2 года, а игры просто под копирку все, даже хуже по качеству, никакого развития у тренеров.
Ответ Dmitry Singular
Братишек друзьяшек Мозли и Бикера надо в отставку, это просто тошнотворный баскетбол, у команд просто отсутствует план Б, мне даже кажется Мозли специально сливает серии Бикеру, единственный раз когда Кавс прошли с Бикером первый раунд был против Орландо , в седьмой игре и после солидного камбека с -19 вроде. Прошло 2 года, а игры просто под копирку все, даже хуже по качеству, никакого развития у тренеров.
Не соглашусь. Детройт как еще может играть? У них первая опция без трехи и вообще не игрок, который может по 50 набирать каждую игру, а на второй вообще Тобаис Харрис, какие к ним вопросы? Если бы вместо Харриса у Детроита был Яннис, Сиакам, Тейтум, Дюрант, Кавай, да даже Маркеннен, Трипл Джей, Ингрэм или Бриджесы, то было бы намного ярче.
Ответ d3fstqd
Не соглашусь. Детройт как еще может играть? У них первая опция без трехи и вообще не игрок, который может по 50 набирать каждую игру, а на второй вообще Тобаис Харрис, какие к ним вопросы? Если бы вместо Харриса у Детроита был Яннис, Сиакам, Тейтум, Дюрант, Кавай, да даже Маркеннен, Трипл Джей, Ингрэм или Бриджесы, то было бы намного ярче.
Так задача тренера ставить игру в атаке, а если у тебя нет нужных кадров, то наверное стоит поговорить об этом с ГМом. А не наблюдать, как ГМ ничего не делает на дедлайне. Ну и не стоит называть кейда игроком без трехи.
Мощные ребята.
Интересно, Орландо вспомнят что им ещё ехать в Детройт?
Я правильно понимаю, что данная новость имеет неправильный заголовок? Видимо имеется в виду, что не могли набрать очки с игры. Потому что между 71 и 72-ым баллом прошло всего 5:55 чистого игрового времени и 10 смазанных бросков. Со всеми тайм-аутами и паузами вряд ли наберется 45 минут

Да. Я душнила :)
Ответ morgan23
Я правильно понимаю, что данная новость имеет неправильный заголовок? Видимо имеется в виду, что не могли набрать очки с игры. Потому что между 71 и 72-ым баллом прошло всего 5:55 чистого игрового времени и 10 смазанных бросков. Со всеми тайм-аутами и паузами вряд ли наберется 45 минут Да. Я душнила :)
нет, неправильно, хотя это было сложно, но ты понял неправильно) прочитай новость, там все написано, не надо бежать строчить комментарий по заголовку.
Ответ Radovan
нет, неправильно, хотя это было сложно, но ты понял неправильно) прочитай новость, там все написано, не надо бежать строчить комментарий по заголовку.
Да нет. Все я правильно понял. Подробный отчет на ESPN в помощь. Как раз ровно 23 промаха с игры без учета точных штрафных бросков. А значит заголовок вводит в заблуждение
ну это позорище какое то
Пора в ВТБ!)
Мозли окончательно себя уволил похоже)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Детройт» с помощью рывка 55:17 совершил самый крупный камбэк для выездной команды в матче на вылет
2 мая, 04:26Видео
Банкеро о дуэли с Каннингемом: «Мы соперничаем со школы, ничего неожиданного»
30 апреля, 09:59
Бикерстафф и Мозли, являющиеся близкими друзьями, договорились не общаться во время серии «Детройт» – «Орландо»
29 апреля, 18:19
Рекомендуем
Главные новости
Трэйси Макгрэйди: «Я на стороне Брауна в вопросе судейства – к нему относятся предвзято»
сегодня, 21:16
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» примет «Лейкерс», «Детройт» сыграет против «Кливленда»
сегодня, 21:10
Кендрик Перкинс: «Хардена пригласили в «Кливленд» не как вторую опцию – это роль Мобли»
сегодня, 20:30
Евролига. Плей-офф. «Хапоэль Тель-Авив» взял верх над «Реалом», «Олимпиакос» разгромил «Монако» и вышел в «Финал четырех»
сегодня, 19:37
Брайан Уиндхорст: «Миннесота» не остановилась после 12 блок-шотов Вембаньямы. Великолепное выступление»
сегодня, 18:41
Актер Тимоти Шаламе предпочел матч «Нью-Йорка» модному мероприятию Met Gala с Кайли Дженнер
сегодня, 18:24Кино
Том Тибодо рассматривает возможность возвращения в «Чикаго»
сегодня, 17:30
Джо Маззулла останется главным тренером «Бостона», несмотря на ранний вылет из плей-офф (The Boston Globe)
сегодня, 17:14
Леброн Джеймс: «У меня есть ответственность показать Бронни, что значит быть профессионалом»
сегодня, 16:58
Тэйлор Дженкинс будет получать в «Милуоки» зарплату значительно выше 10 млн долларов в год
сегодня, 16:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Олимпиакос» вышел в «Финал четырех» Евролиги пятый год подряд, третий показатель в современной истории
сегодня, 21:38
Чемпионат Франции. «Виллербан» справился с «Бурком»
сегодня, 20:28
Адриатическая лига. 1/4 финала. «Будучность» победила «Клуж» в первой игре серии
сегодня, 20:19
Яннис Сферопулос может возглавить «Анадолу Эфес» в следующем сезоне
сегодня, 19:49
«Дубай» сделал предложение Вассилису Спанулису, при этом конкуренцию составляет «Анадолу Эфес»
сегодня, 19:23
Призовой фонд «Финал четырех» Лиги чемпионов составит около 1,3 миллионов евро
сегодня, 18:20
Михаэль Ружич: «Джабари Паркер – самый большой талант, с которым я сталкивался. Против него очень тяжело защищаться»
сегодня, 17:45
Чемпионат Турции. «Бешикташ» выиграл у «Петким Спора»
сегодня, 17:01
«Торонто» может обменять Грэйди Дика этим летом
сегодня, 16:15
Кевин Пантер: «Я определяю уважение по тому, как против меня защищаются и кто именно меня опекает»
сегодня, 13:58
Рекомендуем