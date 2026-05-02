«Орландо» не мог набрать очки 45 минут реального времени

У «Мэджик» были проблемы с набором очков.

«Орландо » проиграл шестой матч серии против «Детройта », упустив 24-очковое преимущество (79:93, 3-3).

Как сообщает ESPN Insights, «Мэджик» провели 45 минут реального времени без набранных очков (с 20:46 до 21:31 по североамериканскому восточному времени).

На этом отрезке «Орландо» смазал 23 броска подряд – худший показатель среди всех команд плей-офф в 21-м веке.