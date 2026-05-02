Мама Эвана Мобли сделала репост сообщения с критикой лидерских качеств Донована Митчелла

«Кливленд» посыпался .

Николь Мобли, мама игрока «Кавальерс» Эвана Мобли , ретвитнула пост в соцсети X, в котором чемпион НБА Ченнинг Фрая выступает с критикой в адрес Донована Митчелла как ведущего игрока и лидера команды.

«Я не думаю, что стиль игры Донована Митчелла является залогом успеха. Ему следует уйти на второй план в этой серии, это просто необходимость… Когда он вообще показывал, что может выиграть что-то дальше второго раунда?» – задался вопросом Фрай.

Николь сделала репост, но позже удалила сообщение из своего аккаунта.

«Кливленд » в пятницу проиграл «Торонто » в шестом матче серии первого раунда со счетом 110:112 (3-3), Митчелл набрал 24 очка и 5 подборов при 11/26 с игры, Мобли – 26 очков и 14 подборов при 9/15 с игры.