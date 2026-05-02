Мама Эвана Мобли сделала репост сообщения с критикой лидерских качеств Донована Митчелла

«Кливленд» посыпался .

Николь Мобли, мама игрока «Кавальерс» Эвана Мобли, ретвитнула пост в соцсети X, в котором чемпион НБА Ченнинг Фрая выступает с критикой в адрес Донована Митчелла как ведущего игрока и лидера команды.

«Я не думаю, что стиль игры Донована Митчелла является залогом успеха. Ему следует уйти на второй план в этой серии, это просто необходимость… Когда он вообще показывал, что может выиграть что-то дальше второго раунда?» – задался вопросом Фрай.

Николь сделала репост, но позже удалила сообщение из своего аккаунта.

«Кливленд» в пятницу проиграл «Торонто» в шестом матче серии первого раунда со счетом 110:112 (3-3), Митчелл набрал 24 очка и 5 подборов при 11/26 с игры, Мобли – 26 очков и 14 подборов при 9/15 с игры.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN Cleveland
Атмосфера в Кевс, походу, как в маршрутке в час пик летом.
Атмосфера в Кевс, походу, как в маршрутке в час пик летом.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Так за что минусуют то ?))) откуда инфа про атмосферу? По маме Эвана судим?))
Новый персонаж разблокирован " Мама Эвана Мобли"
Мобли потерял в концовке мяч тем не менее
Мобли потерял в концовке мяч тем не менее
Шрудер сунул знатно
Ну Митчелл это Митчелл, а не Джордан. Отличный игрок, лидер крепкого Кливленда. Парень на своём месте. А если кто то ( бородаиый)думал что Дон сможет свернуть горы и привести команду к титулу, то это его проблемы.
Ну Митчелл это Митчелл, а не Джордан. Отличный игрок, лидер крепкого Кливленда. Парень на своём месте. А если кто то ( бородаиый)думал что Дон сможет свернуть горы и привести команду к титулу, то это его проблемы.
Я бы не сказал что Митчелл лидер. Как по мне так он якорь
Я бы не сказал что Митчелл лидер. Как по мне так он якорь
Он не якорь. Он тот же Джамал Мюррей, только чутка постабильнее, или что-то вроде Ирвинга при Леброне. Только вот своего Леброна у него не было и нет
Нормуль они там друг на друга гонят. Так то все всё понимают, но открыто такие вещи говорить, когда столько эго..
Мама Адриеана Рабьо присоединилась к чату
