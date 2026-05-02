Карл-Энтони Таунс сыграл в «Дьявол носит Prada 2»
Карл-Энтони Таунс сыграл самого себя в голливудском фильме.
Центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс получил эпизодическую роль в комедийной драме «Дьявол носит Prada 2».
Звездный баскетболист предстал в роли самого себя во время показанной в фильме вечеринки, коротко пообщавшись с героиней Энн Хэтэуэй.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
5 комментариев
Он ей «привет, Я Карл…»
А она ему «… Энтони-Таунс, я знаю, это была отличная серия».