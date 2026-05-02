Карл-Энтони Таунс сыграл в «Дьявол носит Prada 2»

Карл-Энтони Таунс сыграл самого себя в голливудском фильме.

Центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс получил эпизодическую роль в комедийной драме «Дьявол носит Prada 2».

Звездный баскетболист предстал в роли самого себя во время показанной в фильме вечеринки, коротко пообщавшись с героиней Энн Хэтэуэй.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
чего говорят?)))) шутки вроде
Ответ всегда второй
чего говорят?)))) шутки вроде
Не, просто познакомились.
Он ей «привет, Я Карл…»
А она ему «… Энтони-Таунс, я знаю, это была отличная серия».
Я подумал на приставке сыграл и так то был озадачен. Ещё подумал, а можно сыграть в Основной инстинкт?
Вообще, трудно придумать более идеального фильма для него со всеми его манерностями типа "FOR SUUUURE💅😸" и "OH MY GOOOOD🙄💃".
Если снимут на нетфликс фильм про артёма дзюбу, то лучший кандидат к.э таунс!
