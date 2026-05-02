Джеймс Харден имеет худший в истории НБА показатель шестых матчей плей-офф (4-13)

Хардену принадлежит антирекорд шестых матчей.

Сегодня «Кливленд» проиграл матч серии против «Торонто» после овертайма (110:112, 3-3).

Для звездного защитника «Кэвс» Джеймса Хардена это поражение стало 13-м в шестых играх плей-офф. За карьеру его показатель составляет 4-13 – худший показатель в истории НБА (при минимум 15 проведенных встречах).

Антитоп-5 игроков в шестых матчах:

  1. Джеймс Харден (4-13)

  2. Дэнни Эйндж (7-12)

  3. Крис Пол (6-10)

  4. Кевин Гарнетт (6-9)

  5. Пол Пирс (9-11)

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: StatMuse
Но в том году именно он затащил шестую с Денвером в матче навылет для Клипперс.

Но если в этом году не выиграет в седьмом — то это уже плохо. Потому что когда проигрывал в решающих играх в Филе — без Эмбида, за Нетс – был поломанный, против Денвера за Клипперс – были аутсайдерами, против Лейкерс – был Уэстбрук второй звездой кек, ну и против династии ГСВ.

Ну а против такого небросающего Торонто уже не будет оправданий. Обязан затащить несмотря на свои уже почти 37 лет.
Легендарный чокер!
Кливленду ни в коем случае нельзя было доводить до 7-го матча, теперь бородатый чокер им сольёт решающий матч, это уже традиция
