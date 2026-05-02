Джеймс Харден имеет худший в истории НБА показатель шестых матчей плей-офф (4-13)
Сегодня «Кливленд» проиграл матч серии против «Торонто» после овертайма (110:112, 3-3).
Для звездного защитника «Кэвс» Джеймса Хардена это поражение стало 13-м в шестых играх плей-офф. За карьеру его показатель составляет 4-13 – худший показатель в истории НБА (при минимум 15 проведенных встречах).
Антитоп-5 игроков в шестых матчах:
Джеймс Харден (4-13)
Дэнни Эйндж (7-12)
Крис Пол (6-10)
Кевин Гарнетт (6-9)
Пол Пирс (9-11)
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: StatMuse
Но если в этом году не выиграет в седьмом — то это уже плохо. Потому что когда проигрывал в решающих играх в Филе — без Эмбида, за Нетс – был поломанный, против Денвера за Клипперс – были аутсайдерами, против Лейкерс – был Уэстбрук второй звездой кек, ну и против династии ГСВ.
Ну а против такого небросающего Торонто уже не будет оправданий. Обязан затащить несмотря на свои уже почти 37 лет.