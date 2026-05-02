  • Крис Пол о похоронном меме после проигрыша «Клипперс»: «Выложил его, чтобы отпраздновать победу в карточной игре»
7

Крис Пол утверждает, что не хотел обидеть «Клипперс» после вылета команды.

Экс-игрок НБА Крис Пол во время интервью ответил на вопрос о похоронном меме, который выложил после проигрыша «Клипперс» в матче плей-ин с «Уорриорз».

«Выложил его, чтобы отпраздновать победу в карточной игре. Мы собираемся каждый вечер в кругу семьи и играем. Вот такая история», – заверил Пол.

Крис Пол, отчисленный «Клипперс» по ходу сезона и лишившийся возможности провести полноценный заключительный год карьеры в день вылета бывшей команды выложил мем «Заехал на похороны одного из моих самых больших хейтеров, чтобы убедиться, что этот нигга мертв».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
За две недели можно было придумать что-то более правдоподобное, например кот случайно наступил на телефон и отправил мем
Крис Пол утверждает, что не хотел обидеть «Клипперс» после вылета команды...
Нам то не гони)))
Мертвая змея не шипит
Не щебечет дохлый щегол
Мертвый негр не идет играть в баскетбол
Только мертвый негр не идет играть в баскетбол...
Ответ Сергей Круг
а еще из классики в исполнении той же группы есть и про женскую НБА такие куплеты:
ты хранила под подушкой фотокарточку подружки
а считал, что то игрушки и не понимал зачем... :-)
Крисы бегут с корабля
Наверное, проиграл жене заначку 🤣
