Крис Пол о похоронном меме после проигрыша «Клипперс»: «Выложил его, чтобы отпраздновать победу в карточной игре»

Крис Пол утверждает, что не хотел обидеть «Клипперс» после вылета команды.

Экс-игрок НБА Крис Пол во время интервью ответил на вопрос о похоронном меме, который выложил после проигрыша «Клипперс» в матче плей-ин с «Уорриорз».

«Выложил его, чтобы отпраздновать победу в карточной игре. Мы собираемся каждый вечер в кругу семьи и играем. Вот такая история», – заверил Пол.

Крис Пол, отчисленный «Клипперс» по ходу сезона и лишившийся возможности провести полноценный заключительный год карьеры в день вылета бывшей команды выложил мем «Заехал на похороны одного из моих самых больших хейтеров, чтобы убедиться, что этот нигга мертв».