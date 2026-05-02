В первом раунде пройдут 3 седьмых матча – это второй самый большой показатель за всю историю с 2003 года
Первый раунд плей-офф выдался упорным.
В первом раунде плей-офф НБА сезона-2025/26 три серии дошли до седьмой игры.
Это второй самый большой показатель с 2003 года, когда в первом раунде стали проводиться серии до четырех побед. Рекорд – пять матчей (2014 год).
Серии, в которых состоится седьмая игра:
«Бостон» – «Филадельфия» (3 мая в 2.30 по московскому времени)
«Детройт» – «Орландо» (3 мая в 22.30)
«Кливленд» – «Торонто» (4 мая в 2.30)
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Тройт, надо брать игру, и так впечатление от сезона смазано, не хватало ещё серию дома просрать..
По американскому времени Фила играет 2 мая, а Детройт - Орландо и Кэвс - Торонто 3 мая
Дни матчей были известны, а вот во сколько именно сыграют доп матчи в случае необходимости нет
Ну и во втором случае убогий баскет Детройта и Орландо поставили первыми, к счастью, и после него можно посмотреть менее убогий баскет (хотя и там Харден с Митчеллом тоже могут наложить в штаны, и зрелище будет так себе, но вряд ли хуже)