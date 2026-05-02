  • В первом раунде пройдут 3 седьмых матча – это второй самый большой показатель за всю историю с 2003 года
В первом раунде пройдут 3 седьмых матча – это второй самый большой показатель за всю историю с 2003 года

Первый раунд плей-офф выдался упорным.

В первом раунде плей-офф НБА сезона-2025/26 три серии дошли до седьмой игры.

Это второй самый большой показатель с 2003 года, когда в первом раунде стали проводиться серии до четырех побед. Рекорд – пять матчей (2014 год). 

Серии, в которых состоится седьмая игра:

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Уикенд седьмых матчей)
Тройт, надо брать игру, и так впечатление от сезона смазано, не хватало ещё серию дома просрать..
ахаха, некоторые говорили что в этом году в 1 раунде 7х матчей не будет
Филу нельзя
По американскому времени Фила играет 2 мая, а Детройт - Орландо и Кэвс - Торонто 3 мая
Дни матчей были известны, а вот во сколько именно сыграют доп матчи в случае необходимости нет
Ну и во втором случае убогий баскет Детройта и Орландо поставили первыми, к счастью, и после него можно посмотреть менее убогий баскет (хотя и там Харден с Митчеллом тоже могут наложить в штаны, и зрелище будет так себе, но вряд ли хуже)
да это так, мысли вслух, к тому, что я бы в нормальное время посмотрел бы нормальный баскет, а придется теперь сидеть до шестого часа утра, а так в принципе все равно, я жду только серию с оклой)
Нельзя по-русски сказать "второй самый большой".
Восток в этом году отжигает - совершеннейшие андердоги отлично кошмарят топчиков. Болею, чтобы хоть кто-то из них прошел дальше :)
