«Атланта» может обменять Заккари Рисаше в межсезонье (Джон Холлинджер)
Первый номер драфта-2024 может быть обменян этим летом.
«Атланта» потенциально готова обменять форварда Заккари Рисаше в это межсезонье, сообщает обозреватель The Athletic Джон Холлинджер.
Отмечается, что у 21-летнего француза «не складывается» в составе «Хоукс», и что на данный момент «нельзя исключать обмен».
Выбранный под первым номером на драфте 2024 года Рисаше набирал в среднем 9,6 очка, 3,8 подбора и 1,1 передачи за игру во втором сезоне в НБА. Заккари полностью выпал из ротации «Атланты» во время плей-офф-2026, где команда в первом раунде уступила «Нью-Йорку» в шести матчах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
ну и Рисаше изначально неочевидный выбор был, кто мешал Сарра или Кастла задрафтовать
Банкеро вроде нормальный среднестатистический первый пик, что-то типа КАТа или Уиггинса, да не Вемба, и даже не Кейд с Энтом по уровню, но и от настоящих бастов далёк