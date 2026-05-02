«Атланта» может обменять Заккари Рисаше в межсезонье (Джон Холлинджер)

Первый номер драфта-2024 может быть обменян этим летом.

«Атланта » потенциально готова обменять форварда Заккари Рисаше в это межсезонье, сообщает обозреватель The Athletic Джон Холлинджер.

Отмечается, что у 21-летнего француза «не складывается» в составе «Хоукс», и что на данный момент «нельзя исключать обмен».

Выбранный под первым номером на драфте 2024 года Рисаше набирал в среднем 9,6 очка, 3,8 подбора и 1,1 передачи за игру во втором сезоне в НБА . Заккари полностью выпал из ротации «Атланты» во время плей-офф-2026, где команда в первом раунде уступила «Нью-Йорку» в шести матчах.