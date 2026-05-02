«Атланта» может обменять Заккари Рисаше в межсезонье (Джон Холлинджер)

Первый номер драфта-2024 может быть обменян этим летом.

«Атланта» потенциально готова обменять форварда Заккари Рисаше в это межсезонье, сообщает обозреватель The Athletic Джон Холлинджер.

Отмечается, что у 21-летнего француза «не складывается» в составе «Хоукс», и что на данный момент «нельзя исключать обмен».

Выбранный под первым номером на драфте 2024 года Рисаше набирал в среднем 9,6 очка, 3,8 подбора и 1,1 передачи за игру во втором сезоне в НБА. Заккари полностью выпал из ротации «Атланты» во время плей-офф-2026, где команда в первом раунде уступила «Нью-Йорку» в шести матчах.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
Некоторым не везет с драфтом, кому-то Вемба, а кому-то Банкеро и Рисаше достаются под первым пиком
Некоторым не везет с драфтом, кому-то Вемба, а кому-то Банкеро и Рисаше достаются под первым пиком
скорее наоборот - некоторым везёт с драфтом, Вембы не каждый год бывают
ну и Рисаше изначально неочевидный выбор был, кто мешал Сарра или Кастла задрафтовать
Банкеро вроде нормальный среднестатистический первый пик, что-то типа КАТа или Уиггинса, да не Вемба, и даже не Кейд с Энтом по уровню, но и от настоящих бастов далёк
Так весь драфт 2024 года был очень рандомным, там и не было никакого очевидного топ-1 пика, как в перечисленные вами драфты
Так весь драфт 2024 года был очень рандомным, там и не было никакого очевидного топ-1 пика, как в перечисленные вами драфты
В Шанхай Шаркс
Рано ещё. Надо дать второй шанс. Бывает так, что попал не в ту организацию, и ничего не показал.
Вопрос, что они получат взамен.
Вопрос, что они получат взамен.
Мешок картошки, ведро морковки, тазик свёклы, сетку репчатого лука 😁
Атланта же не спартак, чтоб тарасовский борщ варить
Атланта же не спартак, чтоб тарасовский борщ варить
правильно говорить: не может обменять
Его только в Шпорах исправят)
