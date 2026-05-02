Леброн Джеймс набрал 28 очков и вывел «Лейкерс» во второй раунд плей-офф

«Лейкерс» прошли во второй раунд благодаря 28 очкам Джеймса.

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым результативным игроком шестого матча серии против «Хьюстона», набрав 28 очков.

За 37 минут на паркете 41-летний форвард реализовал 10 из 25 бросков с игры, 2 из 5 трехочковых и 6 из 8 штрафных, добавив к этому 7 подборов и 8 передач.

«Лос-Анджелес» разгромил «Рокетс» со счетом 98:78 и закрыл серию (4-2).

Во втором раунде плей-офф соперником «озерников» будет действующий чемпион – «Оклахома».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Без Луки затащил команду во второй раунд - а дед то хорош
Да и без Ривза считай, от него толку было мало в этих двух играх.
Антон Кузьмичев вы?
Во-первых, молодцы!

Во-вторых, матч был конечно выдающимся. Хьюстон сделал всё, чтобы не пугать бедных болельщиков ЛАЛ.

В-третьих, ЛАЛ наконец-то больше бросил с игры, чем Хьюстон. Первые четыре игры Х заметно опережал за счёт подборов на чужом щите (и дико низкого процента попаданий), в пятой игре ЛАЛ бросил на один мяч больше, в шестой 89-80 в пользу ЛАЛ.

В-четвертых, штрафных было 24-24, и Х даже больше забил (17-14).

И последнее - трешки по проценту 43%-18% в пользу ЛАЛ это жестоко.

Не представляю, смогут ли хоть игру зацепить с Оклой, но пока прямо отлично, спасибо.
Будет интересно, кому судьи будут помогать больше - Окле или деду.
Выяснится, что Карузо – двойной агент от ЛеДеда
вот это дед!
Серию выиграл Леброн. Это его победа
и это в 41 год, спасибо деду за победу
Как же хорошо что удастся посмотреть еще как минимум 4 игры легенды баскетбола!
Да, на Бронни стоит посмотреть)
Поздравления Редику с первой закрытой серией в качестве тренера против превосходящего соперника и тренера с опытом игр в финале. Теперь он официально нефизрук.
Хэй, ман, эти зумерки реально думали, что ЛеГоат зачокерит с 0-3.
Да они просто психи, маааан.

😂🫵
-Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это – гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору.
