Леброн Джеймс набрал 28 очков и вывел «Лейкерс» во второй раунд плей-офф
«Лейкерс» прошли во второй раунд благодаря 28 очкам Джеймса.
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым результативным игроком шестого матча серии против «Хьюстона», набрав 28 очков.
За 37 минут на паркете 41-летний форвард реализовал 10 из 25 бросков с игры, 2 из 5 трехочковых и 6 из 8 штрафных, добавив к этому 7 подборов и 8 передач.
«Лос-Анджелес» разгромил «Рокетс» со счетом 98:78 и закрыл серию (4-2).
Во втором раунде плей-офф соперником «озерников» будет действующий чемпион – «Оклахома».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Во-вторых, матч был конечно выдающимся. Хьюстон сделал всё, чтобы не пугать бедных болельщиков ЛАЛ.
В-третьих, ЛАЛ наконец-то больше бросил с игры, чем Хьюстон. Первые четыре игры Х заметно опережал за счёт подборов на чужом щите (и дико низкого процента попаданий), в пятой игре ЛАЛ бросил на один мяч больше, в шестой 89-80 в пользу ЛАЛ.
В-четвертых, штрафных было 24-24, и Х даже больше забил (17-14).
И последнее - трешки по проценту 43%-18% в пользу ЛАЛ это жестоко.
Не представляю, смогут ли хоть игру зацепить с Оклой, но пока прямо отлично, спасибо.
Да они просто психи, маааан.
😂🫵