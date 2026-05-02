Леброн Джеймс набрал 28 очков и вывел «Лейкерс» во второй раунд плей-офф

«Лейкерс» прошли во второй раунд благодаря 28 очкам Джеймса.

Суперзвезда «Лейкерс » Леброн Джеймс стал самым результативным игроком шестого матча серии против «Хьюстона », набрав 28 очков.

За 37 минут на паркете 41-летний форвард реализовал 10 из 25 бросков с игры, 2 из 5 трехочковых и 6 из 8 штрафных, добавив к этому 7 подборов и 8 передач.

«Лос-Анджелес» разгромил «Рокетс» со счетом 98:78 и закрыл серию (4-2).

Во втором раунде плей-офф соперником «озерников» будет действующий чемпион – «Оклахома».