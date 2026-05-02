Виктор Вембаньяма о серии с «Вулвз»: «Победить «Портленд» было просто. Жду встречи с более искушенной командой»
Вембаньяма произнес обидные слова о «Портленде».
Суперзвезда «Сперс» Виктор Вембаньяма задел «Блэйзерс», когда поделился ожиданиями от серии с «Вулвз» во втором раунде плей-офф.
Техасцы победили «Портленд» в первом раунде со счетом 4-1, несмотря на сотрясение мозга у француза.
«Победить «Портленд» было довольно просто. Так что с нетерпением жду встречи с более искушенной тактически командой, которая бросит нам вызов в техническом плане», – признался Вембаньяма.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
Журналист на которого вы ссылаетесь написал :
После встречи с «довольно прямолинейным» Портлендом Уэмби сказал, что он «с нетерпением ждет игры против команд, которые будут больше бросать вызов тактическому и техническому аспектам баскетбола».
Вы уже от себя добавили «Победить Портленд было просто» 🤦♂️
САС получили хороший опыт ПО.
Чем выше задерешь нос тем больнее упадешь
Вити это касается особо