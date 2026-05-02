  • Виктор Вембаньяма о серии с «Вулвз»: «Победить «Портленд» было просто. Жду встречи с более искушенной командой»
Виктор Вембаньяма о серии с «Вулвз»: «Победить «Портленд» было просто. Жду встречи с более искушенной командой»

Вембаньяма произнес обидные слова о «Портленде».

Суперзвезда «Сперс» Виктор Вембаньяма задел «Блэйзерс», когда поделился ожиданиями от серии с «Вулвз» во втором раунде плей-офф.

Техасцы победили «Портленд» в первом раунде со счетом 4-1, несмотря на сотрясение мозга у француза.

«Победить «Портленд» было довольно просто. Так что с нетерпением жду встречи с более искушенной тактически командой, которая бросит нам вызов в техническом плане», – признался Вембаньяма.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
ОН ТАК НЕ ГОВОРИЛ!

Журналист на которого вы ссылаетесь написал :

После встречи с «довольно прямолинейным» Портлендом Уэмби сказал, что он «с нетерпением ждет игры против команд, которые будут больше бросать вызов тактическому и техническому аспектам баскетбола».

Вы уже от себя добавили «Победить Портленд было просто» 🤦‍♂️
Щас всё будет. Наз Рид пару раз въедет тебе локтём в рёбра, искусишься тактически.
"Прямолинейный Портленд" он сказал. Это несколько отличается от того, что "победить было просто". Не надо перевирать
НУ кстати Портленд неплохо сражался.
САС получили хороший опыт ПО.
а в чем Витя неправ? играя со слабым соперником сам не прогрессируешь. Проходить слабых эт хорошо, конечно, но хочется играть с сильными и выигрывать у сильных, развивать свои сильные стороны и проявлять лучшие черты, и сильный соперник с сильным тренером поможет вскрыть слабые, чтобы было над чем работать
Серия нас ждёт мощная, во-первых у Миньки есть Финч, во-вторых Гобер, который думаю будет сверхмотивирован, ещё больше чем против Денвера. Всё-таки Витя его вытеснил в сборной, сейчас ДПОй забрал единогласно, можно сказать вызов брошен.
Как говорил Дуку
Чем выше задерешь нос тем больнее упадешь
Вити это касается особо
Если перейти на твит, то станет очевидно, что Виктор такого не говорил. Там максимум "оскорблений" - прямолинейность, что так и есть, обе команды без опыта. Автор же новости накинул ради могучего траффика в 10-15 комментов, так что помогаем ему.
Это Валерий НаНаец старый)
Как бы там ни было с Авдией он после серии решил не приветствовать друг друга)
