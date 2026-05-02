Виктор Вембаньяма о серии с «Вулвз»: «Победить «Портленд» было просто. Жду встречи с более искушенной командой»

Вембаньяма произнес обидные слова о «Портленде».

Суперзвезда «Сперс» Виктор Вембаньяма задел «Блэйзерс», когда поделился ожиданиями от серии с «Вулвз» во втором раунде плей-офф.

Техасцы победили «Портленд » в первом раунде со счетом 4-1, несмотря на сотрясение мозга у француза.

«Победить «Портленд» было довольно просто. Так что с нетерпением жду встречи с более искушенной тактически командой, которая бросит нам вызов в техническом плане», – признался Вембаньяма.