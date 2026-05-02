Лука Дончич пока не готов к контактным тренировкам. Восстановление идет медленно (ESPN)
Журналист ESPN Кэссиди Хаббарт поделилась последними новостями о текущем состоянии травмированного защитника «Лейкерс» Луки Дончича во время шестой игры серии плей-офф против «Рокетс».
Самый результативный игрок регулярного чемпионата «еще не приступил к тренировкам в формате один на один и занятиям с полным контактом». Звезда «Лейкерс» пока ограничивается «некоторыми упражнениями на движение» во время командных тренировок.
Отмечается, что Дончич все еще «в шаге от чего-либо реального» и находится в процессе «медленного, а не быстрого восстановления».
Словенец пока далек от двусторонних игр, которые обычно являются последним этапом перед тем, как травмированный баскетболист получает разрешение вернуться на площадку. Он восстанавливается от повреждения мышцы задней поверхности бедра, которую получил 2 апреля.
Серия «Оклахома» – «Лос-Анджелес» стартует во вторник.
Но вот это нытье, спорт стал слишком быстрым, много игр...шахтерам или сталеварам расскажите про тяжело.
Меньше тренируйтесь значит, или уходите из НБА в тайваньскую любительскую лигу и играйте после пива или на пиво, для 100 болельщиков
Это современные гладиаторы, которые ради больших зарплат готовы жертвовать своим здоровьем, не нравится, занимайся физкультурой и не лезь туда, где ты можешь либо получить миллионы, либо остаться инвалидом.
Люди в том числе за это платят, за преодоления пределов возможностей организма.
Стволовые клетки там были. Они улучшают и ускоряют деление здоровых клеток, но за счёт игнорирования качественного процесса репарации их ДНК (в любом делении возникают ошибки, но исправляются, потому что на это есть время). По итогу из-за нехватки времени растёт рост вероятности онкологического вырождения
Потому что можно создать наилучшую почву для восстановления организма, но это не гарант молниеносного излечения. Органика то быстро восстановится, но мы же хотим, чтобы она ещё и работала на игрока. А вот с этим видимо проблемы возникли...
И это хорошо! Пусть Лука лечится как положено и будет здоровым. Не надо играть со своим организмом в такие игры
Да на самом деле, реально, без 100 процентной формы нет смысла играть против пулу контактной Оклы. Снова сломается.
В том году и Халибертон и Гордон ломались так против них (