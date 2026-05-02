Лука Дончич пока не готов к контактным тренировкам. Восстановление идет медленно (ESPN)

Стало известно о состоянии Луки Дончича перед серией с «Оклахомой».

Журналист ESPN Кэссиди Хаббарт поделилась последними новостями о текущем состоянии травмированного защитника «Лейкерс» Луки Дончича во время шестой игры серии плей-офф против «Рокетс».

Самый результативный игрок регулярного чемпионата «еще не приступил к тренировкам в формате один на один и занятиям с полным контактом». Звезда «Лейкерс» пока ограничивается «некоторыми упражнениями на движение» во время командных тренировок.

Отмечается, что Дончич все еще «в шаге от чего-либо реального» и находится в процессе «медленного, а не быстрого восстановления».

Словенец пока далек от двусторонних игр, которые обычно являются последним этапом перед тем, как травмированный баскетболист получает разрешение вернуться на площадку. Он восстанавливается от повреждения мышцы задней поверхности бедра, которую получил 2 апреля.

Серия «Оклахома» – «Лос-Анджелес» стартует во вторник.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
Лига не хочет смотреть на резервистов в регулярке, поэтому смотрим на резервистов в плей-офф.
Ответ Mr.Todd
Лига здесь не должна что-либо делать ради удобства игроков. Они получают баснословные деньги, их зарплата формируется из денег за билеты и трансляции. Не вывозит организм 82 полных игры, играй по 1-2 четверти и садись на лавку. Или играй 3 матча, 4-й пропускаешь, 60+ игр получается как раз.
Но вот это нытье, спорт стал слишком быстрым, много игр...шахтерам или сталеварам расскажите про тяжело.
Меньше тренируйтесь значит, или уходите из НБА в тайваньскую любительскую лигу и играйте после пива или на пиво, для 100 болельщиков

Это современные гладиаторы, которые ради больших зарплат готовы жертвовать своим здоровьем, не нравится, занимайся физкультурой и не лезь туда, где ты можешь либо получить миллионы, либо остаться инвалидом.
Люди в том числе за это платят, за преодоления пределов возможностей организма.
Ответ Mr.Todd
не нужно статодрочеством заниматься и погоней за мвп
А где те самые пептиды или что ему там вводили? Не злорадствую конечно, но почему оно так происходит, очень интересно
Ответ иван денверов
>А где те самые пептиды
Стволовые клетки там были. Они улучшают и ускоряют деление здоровых клеток, но за счёт игнорирования качественного процесса репарации их ДНК (в любом делении возникают ошибки, но исправляются, потому что на это есть время). По итогу из-за нехватки времени растёт рост вероятности онкологического вырождения

Потому что можно создать наилучшую почву для восстановления организма, но это не гарант молниеносного излечения. Органика то быстро восстановится, но мы же хотим, чтобы она ещё и работала на игрока. А вот с этим видимо проблемы возникли...

И это хорошо! Пусть Лука лечится как положено и будет здоровым. Не надо играть со своим организмом в такие игры
Ну, без Пончича против Оклы делать нечего. Дед хоть и велик, но стар. Больше одной игры не украдёт.
Ответ Юрий Бабкин
Дед суперстар!
Ответ Юрий Бабкин
Мне кажется что будь дед по моложе может и были бы шансы против оклы
Не переживайте, восстановится к вылету от ОКС.

Да на самом деле, реально, без 100 процентной формы нет смысла играть против пулу контактной Оклы. Снова сломается.

В том году и Халибертон и Гордон ломались так против них (
Хоть бы это были вбросы от Лейкерс, чтобы типа ввести соперников в заблуждение!)
да твою же ж мать за ногу
короче есть подозрение что Дончич в этом сезоне уже не сыграет
Ответ bionicman
Велика вероятность, что пропустит ПО и это будет правильным решением
Хамон(Стволовые клетки) из Испании не помог
Вернётся к финалу НБА
