НБА оштрафовала Митчелла Робинсона (50000 долларов) и Дайсона Дэниэлса (25000) за стычку

Робинсон и Дэниэлс получили штрафы.

Центровой «Нью-Йорка » Митчелл Робинсон оштрафован на 50 000 долларов, а защитник «Атланты» Дайсон Дэниэлс – на 25 000 долларов за их участие в стычке на площадке в шестом матче серии.

За 4 минуты 39 секунд до конца второй четверти игры, в которой «Никс» одержали победу над «Хоукс» со счетом 140:89, Робинсон и Дэниэлс сцепились при борьбе за позицию во время штрафного броска. Оба игрока обострили конфликт, причем Робинсон продолжил агрессивно преследовать Дэниэлса после того, как игроков уже разняли. В результате стычки оба игрока получили технические фолы и были удалены из игры.

Размер штрафа Робинсона учитывает его «неуместный пост» в социальных сетях после матча, касающийся инцидента.