«Лейкерс» закрыли серию с «Рокетс» и вышли на «Тандер» в полуфинале Западной конференции

«Лейкерс» выбили «Хьюстон» из плей-офф, одержав победу со счетом 98:78 в шестом матче серии первого раунда Западной конференции.

Счет в серии – 4-2. Калифорнийцы начали с 3-0, а затем проиграли два раза подряд.

Леброн Джеймс стал самым результативным в составах обеих команд, набрав 28 очков. «Лейкерс» ограничили «Рокетс» 78 очками – самый низкий показатель для техасцев в сезоне.

«Лейкерс» (4-й посев) в полуфинале конференции встретятся с действующими чемпионами НБА и лучшей командой Запада в регулярном чемпионате «Тандер». Первый матч во вторник в Оклахома-Сити.

«Лос-Анджелес» вышел во второй раунд впервые с 2023 года, когда проиграл «Денверу» в финале Западной конференции. Калифорнийцы добились успеха без самого результативного игрока Луки Дончича, который пропустил всю серию из-за травмы.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
Через полторы недели опять читать какой Леброн позорник, отлетел от Оклахомы в четырех матчах, и как Майкл бы в 67 лет обыграл бы всех этих Дортов и Карузо, но сейчас - еще одна вишенка на торте невероятной карьеры, в миллионный раз в качестве андердога забрал серию, будучи лучшим игроком на площадке.
Комментарий скрыт
Понятно, что ОКС во всем сильнее, но рано закрывать серию еще до стартового спорного. Если бы делал ставки, хату на ЛАЛ не зарядил бы, но вполне мог рискнуть собачьей будкой. Надеюсь, Лейкерс покажут конкурентный баскетбол, а Леброн выдаст еще не одну топовую игру.
Может хату на оклу и будет плюс будка?)
А какой кэф на них?
Леброн в свои 41 пашет будь здоров конечно. Против Оклахомы будет нереально сложно, но надеюсь 1-2 игры зацепят. В любом случае лал молодчики)
Ну, тут уже без разницы - есть Лука, нет его - дай Бог один матч зацепить, уже неплохо. Для Реддика опыт, опять же
если JJ придумает что ему делать с этой оклой и Лал выиграют в 7, то можно будет его считать Пепом/Моуром от мира баскетбола?
Ташуевым
Шенгюн зато обещал вернутся в Лос-Анжелес на 7 матч) Слишком самоуверенно вышло после победы в пятой игре
А что он должен был сказать? Отлетим дома и поедем на отдых?
Если он пообещал вернуться в ЛА на 7 матч это подразумевает победу в 6. Пообещал и вышел посмешищем. В том году с Карри такая же ситуация была. Ничему жизнь не учит
Дед затащил серию, но на этом пожалуй сезон закончен.
Дальше без шансов, при всем уважении к Деду
Хотелось бы увидеть борьбу в следующем раунде, но пока не вижу за счёт чего ЛЛ могут зацепиться. Подбор проигрывают, в скорости проигрывают, результативность упала до 100 очков. Хватит ли сил пахать в обороне против молодых?
