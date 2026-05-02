«Лейкерс» закрыли серию с «Рокетс» и вышли на «Тандер» в полуфинале Западной конференции

«Лейкерс » выбили «Хьюстон » из плей-офф, одержав победу со счетом 98:78 в шестом матче серии первого раунда Западной конференции.

Счет в серии – 4-2. Калифорнийцы начали с 3-0, а затем проиграли два раза подряд.

Леброн Джеймс стал самым результативным в составах обеих команд, набрав 28 очков. «Лейкерс» ограничили «Рокетс» 78 очками – самый низкий показатель для техасцев в сезоне.

«Лейкерс» (4-й посев) в полуфинале конференции встретятся с действующими чемпионами НБА и лучшей командой Запада в регулярном чемпионате «Тандер». Первый матч во вторник в Оклахома-Сити .

«Лос-Анджелес» вышел во второй раунд впервые с 2023 года, когда проиграл «Денверу» в финале Западной конференции. Калифорнийцы добились успеха без самого результативного игрока Луки Дончича, который пропустил всю серию из-за травмы.