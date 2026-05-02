Ар Джей Барретт: «Сейчас надо забыть все, что было до. Все решит одна игра»

Ар Джей Барретт произнес важные слова после невероятного победного броска.

Форвард «Торонто» Ар Джей Барретт стал автором спасительного попадания на исходе шестого матча с «Кливлендом» (112:110, 3-3) и перевел серию в седьмой матч.

«Рэпторс» давно не могут победить в Кливленде в плей-офф – серия поражений составляет 10 матчей, включая 3 в этой серии.

«Мы должны оставаться самими собой. Продолжать делать то, что делали сегодня, играть со всем упорством, создавать трудности каждому их игроку на площадке. Это принесло свои плоды. Ребята проявляли себя, когда это было необходимо. И сейчас нам снова понадобятся усилия каждого.

Сейчас надо забыть все, что было до. Все решит одна игра. Наша команда на протяжении всего сезона показывала, что способна отвечать на любые вызовы, демонстрировала стойкость. Будет сложно, но мы стойкие, мы созданы именно для этого», – заявил Барретт.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
