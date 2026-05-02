Халибертон о победном броске Барретта: Выглядит знакомо.

Звездный разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон отреагировал на победный бросок форварда «Торонто » Ар Джея Барретта в шестой игре против «Кливленда » (112:110, ОТ).

«Выглядит знакомо», – написал звезда «Пэйсерс», намекая на свой победный бросок в первой игре финала Востока прошлого сезона против «Нью-Йорка».