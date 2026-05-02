Халибертон о победном броске Барретта: «Выглядит знакомо»
Звездный разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон отреагировал на победный бросок форварда «Торонто» Ар Джея Барретта в шестой игре против «Кливленда» (112:110, ОТ).
«Выглядит знакомо», – написал звезда «Пэйсерс», намекая на свой победный бросок в первой игре финала Востока прошлого сезона против «Нью-Йорка».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Тот бросок Халибертона сравнял счет и перевёл игру в овертайм, а не принёс победу.
https://youtube.com/watch?v=X25SRsFwHjc