Майкл Портер: «Со мной «Денвер» не проиграл бы. Им не надо было меня обменивать»

Майкл Портер озвучил причину провала «Наггетс» в плей-офф.

Экс-форвард «Наггетс» Майкл Портер во время стрима заявил, что не допустил бы поражения команды от «Вулвз» в первом раунде плей-офф.

- «Денвер» не проиграл бы с тобой в составе?

– Все верно. Им не надо было меня обменивать... Но в «Бруклине » у меня все отлично. В этом году выступили не очень, но я знаю, что у нас есть будущее.