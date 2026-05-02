Майкл Портер: «Со мной «Денвер» не проиграл бы. Им не надо было меня обменивать»

Майкл Портер озвучил причину провала «Наггетс» в плей-офф.

Экс-форвард «Наггетс» Майкл Портер во время стрима заявил, что не допустил бы поражения команды от «Вулвз» в первом раунде плей-офф.

- «Денвер» не проиграл бы с тобой в составе?

– Все верно. Им не надо было меня обменивать... Но в «Бруклине» у меня все отлично. В этом году выступили не очень, но я знаю, что у нас есть будущее.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Central
Так а в прошлые годы почему Денвер с тобой проигрывал?
Ответ timduncanmacleod
Так а в прошлые годы почему Денвер с тобой проигрывал?
Если уж быть совсем честными, то в прошлом году Денвер проиграл ОКС в полуфинале в 7 матчах и Портер там выкладывался на полную с травмой плеча. К нему вообще никаких вопросов быть не могло. Да и проигрыш был типичный: судьи дали Карузо, Дорту и прочим просто руками держать Йокича, ну а Шай как обычно пробивал штрафные от дуновения ветерка + травма Гордона.
Перед этим проиграли в 7-ми матчах тоже в полуфинале Минни, хотя вели 20 в последнем матче к перерыву. Но та Миннесота была посильнее - там был и странный ментальный прорыв Таунса в этом седимом матче, и Никил еще в составе и Эдвардс играл.
А до этого выиграли титул.
В общем-то так плохо как в этой серии с Вулвз они с Портером и не играли(правда тогда был Гордон здоров)
Ответ mibX
Хорошо
Бегать мусорить статку в Бруклине и особо не напрягаться? И при первой серьезной нагрузке в Денвере вылетать в лазарет - разные вещи
Ответ Вялый Харден
Абсолютно.
Но многие этого не понимают.
Смешно) Кэм, кстати, в ПО нормально смотрелся, лучше чем в среднем по сезону, Портер обычно в ПО терялся
Ответ Николай Йокич MVP
Тоже это отметил, возможно в след сезоне уже будет и в регулярке лучше играть.
На самом деле, возможно он и прав. Конечно, на свой контракт он не играл, и обменяли его именно поэтому, плюс в плейофф он иногда терялся. Но от его обмена Денвер не стал сильнее, это тоже факт. Джонсон выдал две хорошие игры в этой серии. Но Портер ростом 2-10, с ним Йокичем и Гордоном подбор Денвер обычно не проигрывал.
до сих пор подгорает
Портер всё никак не может забыть свою бывшую пельмешку
Как же хорошо что обменяли.
Что Денвер проиграл от трейда по-любому сомнений нет, учитывая не сказки Портера, а то что пик еще большая вероятность, который они еще и отдали, будет хорошь
После пожара брандспойтом является абсолютно всё....
