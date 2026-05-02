Майкл Портер: «Со мной «Денвер» не проиграл бы. Им не надо было меня обменивать»
Майкл Портер озвучил причину провала «Наггетс» в плей-офф.
Экс-форвард «Наггетс» Майкл Портер во время стрима заявил, что не допустил бы поражения команды от «Вулвз» в первом раунде плей-офф.
- «Денвер» не проиграл бы с тобой в составе?
– Все верно. Им не надо было меня обменивать... Но в «Бруклине» у меня все отлично. В этом году выступили не очень, но я знаю, что у нас есть будущее.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Central
Перед этим проиграли в 7-ми матчах тоже в полуфинале Минни, хотя вели 20 в последнем матче к перерыву. Но та Миннесота была посильнее - там был и странный ментальный прорыв Таунса в этом седимом матче, и Никил еще в составе и Эдвардс играл.
А до этого выиграли титул.
В общем-то так плохо как в этой серии с Вулвз они с Портером и не играли(правда тогда был Гордон здоров)
Но многие этого не понимают.